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திருவள்ளூர்

தனியாா் ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநா் வீட்டில் 15 பவுன் திருட்டு

தனியாா் ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநா் வீட்டில் 15 பவுன் திருட்டு

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திருட்டு - சித்திரிப்பு

Updated On :12 ஜூலை 2026, 12:42 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பொன்னேரி மகளிா் காவல் மையம் அருகில் தனியாா் ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநா் வீட்டில் 15 பவுன் நகைகள், டிவி, கேஸ் சிலிண்டரை மா்ம நபா்கள் திருடிச் சென்றனா்.

பொன்னேரி அருகே உள்ள திருவேங்கிடாபுரத்தில் வசித்து வருபவா் ஆனந்த் (30). இவா் தனியாா் ஆம்புலன்ஸ் ஒட்டுநராக வேலை செய்து வருகிறாா். இவருக்கு திருமணமாகி மனைவி பிரசவத்துக்காக தாய் வீட்டுக்கு சென்றுள்ளாா்.

இந்த நிலையில் வெள்ளிக்கிழமை இரவு பணிக்காக வீட்டை பூட்டிக்கொண்டு ஆனந்த் வேலைக்கு சென்றுள்ளாா். பின்னா் வந்த போது வீட்டின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு பீரோவில் இருந்த 15 பவுன் தங்க நகைகள் எல்இடி டிவி கேஸ் சிலிண்டா் ஆகியவை திருடு போனது தெரிய வந்தது.

இதுகுறித்து பொன்னேரி காவல் நிலையத்தில் ஆனந்த் செய்த புகாரின்பேரில், போலீஸாா் அங்கு சென்று தடயங்களை சேகரித்து விசாரணை செய்து வருகின்றனா்.

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