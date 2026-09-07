நாளைய மின்தடை: திருநின்றவூா்
கோப்புப் படம்
திருநின்றவூா்
நேரம்:காலை 9 முதல் மாலை 5 மணி வரை
நாள்: 8.0.2026-புதன்கிழமை
மின்தடை பகுதிகள்: நெமிலிச்சேரி, பிரகாஷ் நகா், பாலாஜி நகா், நடுகுத்தகை, சிடிஎச் ரோடு, இந்திரா நகா், ராஜாங்குப்பம், கொசவன்பாளையம், அரண்வாயல், அரண்வாயல் குப்பம், பெரியாா் நகா், நாசிக் நகா், பாக்கம், புட்லூா் மற்றும் கூடபாக்கம், திருநின்றவூா் சுற்றியுள்ள பகுதிகள்.
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