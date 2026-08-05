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திருப்பதி

ஏழுமலையான் உண்டியல் காணிக்கை ரூ.4.37 கோடி

திருமலை ஏழுமலையான் கோயில் உண்டியல் காணிக்கையாக ரூ.4.37 கோடி வசூலானதாக தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது.

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திருமலை ஏழுமலையான் கோயில் - கோப்புப் படம்

Updated On :5 ஆகஸ்ட் 2026, 11:45 pm IST

Tirupathi

திருமலை ஏழுமலையான் கோயில் உண்டியல் காணிக்கையாக ரூ.4.37 கோடி வசூலானதாக தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது.

பக்தா்களின் எண்ணிக்கை ஏற்ற இறக்கமாக உள்ள நிலையில், புதன்கிழமை நிலவரப்படி தா்ம தரிசனத்துக்கு டோக்கன்கள் இல்லாதவா்கள்) 18 மணிநேரமும், ரூ.300 விரைவு தரிசனத்துக்கு 3 முதல் 4 மணிநேரமும் ஆனது. நேரடி இலவச தரிசன டோக்கன்கள் நள்ளிரவு முதல் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அலிபிரி வழியில் திவ்ய தரிசன டோக்கன்கள் வழங்குவது ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதற்கிடையே, செவ்வாய்க்கிழமை முழுவதும் ஏழுமலையானை 77,319 பக்தா்கள் தரிசனம் செய்தனா்; 31,129 பக்தா்கள் தலைமுடி காணிக்கை செலுத்தினா்.

உண்டியல் காணிக்கையை கணக்கிட்டதில் ரூ.4.37 கோடி வசூலானது. பக்தா்களுக்கு 4.09 லட்சம் லட்டுகள் விற்பனை செய்யப்பட்டன. 2,523 பக்தா்கள் இலவச மருத்துவ முகாம்களில் சிகிச்சை மேற்கொண்டனா்.

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