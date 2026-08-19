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திருப்பதி

திருமலையில் மழை வேண்டி யாகம், ஜபம், ஹோமம்

திருமலையில் வரும் ஆக. 30 முதல் செப். 3 வரை காரிரிஷ்டி யாகம், வருண ஜபம், பா்ஜன்ய சாந்தி ஹோமம் நடைபெற உள்ளது.

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திருமலை

Updated On :18 ஆகஸ்ட் 2026, 11:07 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருமலையில் வரும் ஆக. 30 முதல் செப். 3 வரை காரிரிஷ்டி யாகம், வருண ஜபம், பா்ஜன்ய சாந்தி ஹோமம் நடைபெற உள்ளது.

மாநிலம் மற்றும் நாடு செழிக்கவும், உரிய காலத்தில் மழை பெய்யவும் இறைவனை வேண்டி,யாகம், வருண ஜபம், பா்ஜன்ய சாந்தி ஹோமம் ஆகியவற்றை தேவஸ்தானம் நடத்துகிறது.

திருமலை தா்மகிரி வேதவிஞ்ஞான பீடத்தில் இந்த நிகழ்ச்சிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன. யாக நிகழ்ச்சிகளில் 32 வேத, ஷ்ரௌத, ஸ்மாா்த்த பண்டிதா்கள் பங்கேற்பாா்கள்.

செப். 3-ஆம் தேதி மஹாபூா்ணாஹுதி நடக்கிறது.இதற்கான ஏற்பாடுகள் தா்மகிரி வேத விஞ்ஞான பீடத்தின் முதல்வா் ஸ்ரீ குப்பா சிவ சுப்ரமணிய அவதானி தலைமையில் நடைபெற உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

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