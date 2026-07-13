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திருப்பதி

ஏழுமலையான் கோயிலில் 2 நாள்களுக்கு விஐபி பிரேக் தரிசனம் ரத்து

திருமலை ஏழுமலையான் கோயிலில் ஆனிவார ஆஸ்தானத்தை முன்னிட்டு வரும் 14-ஆம் தேதி கோயில் ஆழ்வாா் திருமஞ்சனம் நடக்க உள்ளதால் இரண்டு நாள்களுக்கு விஐபி பிரேக் தரிசனத்தை தேவஸ்தானம் ரத்து செய்துள்ளது.

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ஏழுமலையான் கோயில்

Updated On :13 ஜூலை 2026, 3:03 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருமலை ஏழுமலையான் கோயிலில் ஆனிவார ஆஸ்தானத்தை முன்னிட்டு வரும் 14-ஆம் தேதி கோயில் ஆழ்வாா் திருமஞ்சனம் நடக்க உள்ளதால் இரண்டு நாள்களுக்கு விஐபி பிரேக் தரிசனத்தை தேவஸ்தானம் ரத்து செய்துள்ளது.

திருமலை ஏழுமலையான் கோயிலில் ஆண்டுக் கணக்கை ஒப்படைக்கும் ஆனிவார ஆஸ்தானம் வரும் ஜூலை 17 -ஆம் தேதி கோலாகலமாக நடைபெற உள்ளது. இந்த உற்சவத்தை முன்னிட்டு ஜூலை 14 -இல் கோயில் முழுவதும் சுத்தப்படுத்தும் கோயில் ஆழ்வாா் திருமஞ்சனம் நடைபெற உள்ளது.

எனவே, நெறிமுறைப் பிரமுகா்களைத் தவிர, இந்த இரண்டு நாள்களுக்கும் விஐபி பிரேக் தரிசனத்தை தேவஸ்தானம் ரத்து செய்துள்ளது. இதன் காரணமாக, ஜூலை 13 மற்றும் 16 ஆகிய தேதிகளில் விஐபி பிரேக் தரிசன பரிந்துரைக் கடிதங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது.

அதேபோல், ஜூலை 17 அன்று நடைபெறவிருந்த கல்யாணோற்சவம், ஊஞ்சல் சேவை, ஆா்ஜித பிரம்மோற்சவம் மற்றும் சகஸ்ர தீபாலங்கார சேவை ஆகியவையும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. இவற்றை கவனத்தில் கொண்டு ஒத்துழைக்குமாறு திருமலை தேவஸ்தானம் பக்தா்களைக் கேட்டுக்கொள்கிறது.

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