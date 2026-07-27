Dinamani
காமன்வெல்த் போட்டி: இந்தியாவுக்கு முதல் தங்கப் பதக்கம் வென்று கொடுத்த மீராபாய் சானு!400க்கும் மேற்பட்ட எம்.எல்.ஏ.க்கள்! தொகுதி மறுவரையறைக்குப் பிறகு புதிய சட்டப்பேரவை! சுவேந்து அதிகாரி கல்வி, தேர்வு முறையில் சீர்திருத்தம்: உயர்நிலைக் குழு அமைத்தார் பிரதமர் மோடி!பெல்லட் குண்டுகள் பயன்படுத்த அதிகாரம் அளித்தது யார்? மோடி மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் - கே.சி. வேணுகோபால்தமிழ்நாடு வருகிறார் ராகுல் காந்தி! மு.க. ஸ்டாலினுக்கு மேக்கேதாட்டு என்னவென்றே தெரியாது: நிர்மல் குமார்ஸ்விகி, ஸொமேட்டோவுக்கு போட்டியா? உணவு டெலிவரியில் களமிறங்கும் ஃப்ளிப்கார்ட்!போராட்டத்தில் மாணவர்கள் மீது போலீஸார் தாக்குதல்: உச்சநீதிமன்றம் நாளை விசாரணை
/
திருப்பதி

திருப்பதி கபிலேஸ்வர சுவாமி கோயில் பவித்ரோற்சவம் தொடக்கம்

திருப்பதி ஸ்ரீ கபிலேஸ்வர சுவாமி கோயிலில் நடைபெறவுள்ள வருடாந்திர பவித்ரோற்சவம் ஞாயிற்றுக்கிழமை வேத மந்திரங்கள் மற்றும் சைவ ஆகம சடங்குகளுடன் மிகுந்த கோலாகலமாக தொடங்கியது.

News image

பஞ்சமூா்த்திகளுக்கு நடைபெற்ற திருமஞ்சனம்.

Updated On :27 ஜூலை 2026, 3:01 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருப்பதி ஸ்ரீ கபிலேஸ்வர சுவாமி கோயிலில் நடைபெறவுள்ள வருடாந்திர பவித்ரோற்சவம் ஞாயிற்றுக்கிழமை வேத மந்திரங்கள் மற்றும் சைவ ஆகம சடங்குகளுடன் மிகுந்த கோலாகலமாக தொடங்கியது.

விழாக்களின் ஒரு பகுதியாக, சாஸ்திரங்களின்படி பால், தயிா், தேன், மஞ்சள், சந்தனம் மற்றும் நறுமணப் பொருட்களைக் கொண்டு, ஸ்ரீ கபிலேஸ்வர சுவாமி, ஸ்ரீ காமாக்ஷி அம்மன், ஸ்ரீ விக்னேஸ்வர சுவாமி, ஸ்ரீ சுப்ரமணிய சுவாமி மற்றும் ஸ்ரீ சண்டிகேஸ்வர சுவாமி ஆகிய பஞ்சமூா்த்திகளுக்கு சிறப்பு ஸ்நபன திருமஞ்சனம் செய்யப்பட்டது.

மாலையில், சைவாகம சாஸ்திரங்களின்படி கலச பூஜை, ஹோமம் மற்றும் பவித்ர பிரதிஷ்டை நிகழ்ச்சிகள் கோலாகலமாக நடத்தப்பட்டன. பவித்ரோற்சவத்தின் 2-ஆம் நாளான திங்கள்கிழமை கிரந்தி பவித்ர சமா்ப்பணமும், 3-ஆம் நாளான செவ்வாய்க்கிழமை மகாபூா்ணாஹுதியும் நடைபெற உள்ளது.

புனிதத் திருவிழாக்களின் ஒரு பகுதியாக, ஜூலை 27 அன்று கிரந்தி பவித்ர சமா்ப்பணமும், ஜூலை 28 அன்று மகாபூா்ணாஹுதியும் நடத்தப்பட்டு, விழாக்கள் சாஸ்திர முறைப்படி நிறைவு செய்யப்படும். கோயிலின் தூய்மையும், உலகின் நல்வாழ்வுமே இந்தப் புனிதத் திருவிழாக்களின் நோக்கமாகும்.

ஆண்டு முழுவதும் கோயிலில் நடைபெறும் தினசரி சடங்குகள், திருவிழாக்கள் மற்றும் சிறப்புச் சடங்குகளில் தெரிந்தே அல்லது அறியாமலேயே செய்யப்படும் பாவங்களுக்குப் பிராயச்சித்தமாகவும், கோயிலின் தூய்மையையும் ஆன்மீக மகிமையையும் மேலும் மேம்படுத்தவும், உலகின் நல்வாழ்வையும் பக்தா்களின் முழுமையான மகிழ்ச்சியையும் அடையவும், சைவாகம சாஸ்திரக் கொள்கைகளின்படி இந்தப் புனிதத் திருவிழாக்களை நடத்துவது வழக்கம்.

கோயிலின் பிரதி செயல் அதிகாரி நாகரத்னா, கண்காணிப்பாளா் சந்திரசேகா், ஆய்வாளா் பாலகிருஷ்ணா, அா்ச்சகா்கள், அதிகாரிகள் மற்றும் ஏராளமான பக்தா்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

திருப்பதி கோவிந்தராஜ சுவாமியின் ஜேஷ்டாபிஷேகம் நிறைவு

திருப்பதி கோவிந்தராஜ சுவாமியின் ஜேஷ்டாபிஷேகம் நிறைவு

இடிக்கப்படும் திருப்பதியின் பழைய ரயில் நிலையக் கட்டடம்!

இடிக்கப்படும் திருப்பதியின் பழைய ரயில் நிலையக் கட்டடம்!

பழனி கோயில் ஆண்டு வருவாய் 100 கோடியைக் கடந்து சாதனை!

பழனி கோயில் ஆண்டு வருவாய் 100 கோடியைக் கடந்து சாதனை!

திருப்பதியில் சூரிய, சந்திரபிரபை வாகன சேவை

திருப்பதியில் சூரிய, சந்திரபிரபை வாகன சேவை

விடியோக்கள்

வெளியானது வெட்டிங் பாடல்!

வெளியானது வெட்டிங் பாடல்!

விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் 2வது புரோமோ பாடல்!

விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் 2வது புரோமோ பாடல்!

ரயிலில் Solar Panel-கள்? இந்திய ரயில்வேயின் புதிய முயற்சி! | Indian Railways

ரயிலில் Solar Panel-கள்? இந்திய ரயில்வேயின் புதிய முயற்சி! | Indian Railways

யார் இந்த துணிச்சலான பெண்! காவல் வாகனத்தை தனி ஆளாக தடுத்து நிறுத்தியவர்! | CJP | BJP

யார் இந்த துணிச்சலான பெண்! காவல் வாகனத்தை தனி ஆளாக தடுத்து நிறுத்தியவர்! | CJP | BJP