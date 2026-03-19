திருமலையில் 72,332 பக்தா்கள் தரிசனம்

திருமலை ஏழுமலையான் கோயிலில் புதன்கிழமை முழுவதும் 72,332 பக்தா்கள் தரிசித்தனா். 21,852 பக்தா்கள் தலைமுடி காணிக்கை செலுத்தினா்.

திருமலை

Updated On :19 மார்ச் 2026, 6:29 pm

பக்தா்களின் எண்ணிக்கை குறைந்துள்ள நிலையில், வியாழக்கிழமை நிலவரப்படி தா்ம தரிசனத்துக்கு 12 (தரிசன டோக்கன்கள் இல்லாதவா்கள்) மணிநேரமும், ரூ.300 விரைவு தரிசனம், நேரடி இலவச தரிசன டோக்கன்கள் பெற்ற பக்தா்களுக்கும் 3 முதல் 4 மணி நேரம் ஆனது.

அலிபிரி நடைபாதை வழியாக மதியம் 2 மணிவரை 12 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகள், அவா்களின் பெற்றோா், இரவு 10 மணிவரை அனைத்து பக்தா்களும் அனுமதிக்கப்படுகின்றனா்.

உண்டியல் காணிக்கையை கணக்கிட்டதில் ரூ.3.53 கோடி வசூலானது என தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது.

தொடர்புடையது

திருமலையில் 82,838 பக்தா்கள் தரிசனம்!

திருமலையில் 82,838 பக்தா்கள் தரிசனம்!

திருமலையில் 67,767 போ் தரிசனம்

திருமலையில் 67,767 போ் தரிசனம்

திருமலையில் 63,804 பக்தா்கள் தரிசனம்

திருமலையில் 63,804 பக்தா்கள் தரிசனம்

திருமலையில் 67,085 போ் தரிசனம்

திருமலையில் 67,085 போ் தரிசனம்

வீடியோக்கள்

Dhurandhar 2 The Revenge movie review | Ranveer Singh
வீடியோக்கள்

Dhurandhar 2 The Revenge movie review | Ranveer Singh

தினமணி வீடியோ செய்தி...

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
Youth movie review | Ken Karunas | Suraj | GV Prakash | Anishma Anilkumar
வீடியோக்கள்

Youth movie review | Ken Karunas | Suraj | GV Prakash | Anishma Anilkumar

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
தினமணி ஈகைப் பெருநாள் மலர் அறிமுக விழா
வீடியோக்கள்

தினமணி ஈகைப் பெருநாள் மலர் அறிமுக விழா

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
நாம் தமிழர் கட்சியின் தேர்தல் வாக்குறுதிகள்! அறிவித்த சீமான்!
வீடியோக்கள்

நாம் தமிழர் கட்சியின் தேர்தல் வாக்குறுதிகள்! அறிவித்த சீமான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு