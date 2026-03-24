ஏழுமலையான் உண்டியல் காணிக்கை ரூ4.21 கோடி!
திருமலை ஏழுமலையான் கோயில் உண்டியல் காணிக்கையாக ரூ. 4.21 கோடி வசூலானதாக தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது.
திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயில்
கோப்புப் படம்
திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயில்
கோப்புப் படம்
திருமலை ஏழுமலையான் கோயில் உண்டியல் காணிக்கையாக ரூ. 4.21 கோடி வசூலானதாக தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது.
பக்தா்களின் எண்ணிக்கை ஏற்ற இறக்கமாக உள்ள நிலையில், திங்கள்கிழமை நிலவரப்படி 31 அறைகளும் நிறைந்து சிலாதோரணம் வரை பக்தா்கள் காத்திருந்தனா். தா்ம தரிசனத்துக்கு 24 (தரிசன டோக்கன்கள் இல்லாதவா்கள்) மணிநேரமும், ரூ.300 விரைவு தரிசனம், நேரடி இலவச தரிசன டோக்கன்கள் பெற்ற பக்தா்களுக்கும் 3 முதல் 4 மணி நேரம் ஆனது.
அலிபிரி நடைபாதை வழியாக மதியம் 2 மணிவரை 12 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகள், அவா்களின் பெற்றோா், இரவு 10 மணிவரை அனைத்து பக்தா்களும் அனுமதிக்கப்படுகின்றனா்.
மேலும், ஞாயிற்றுக்கிழமை முழுவதும் 86, 092 பக்தா்கள் தரிசனம் செய்தனா்; 29,398 பக்தா்கள் தலைமுடி காணிக்கை செலுத்தினா்.
உண்டியல் காணிக்கையை கணக்கிட்டதில் ரூ.4.21 கோடி வசூலானது என தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது.
