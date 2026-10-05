திருமலைக்கு வந்த 12 டன் முந்திரி நிராகரிப்பு
திருமலையில் லட்டு பிரசாதம் தயாரிப்பதற்காக கொண்டுவரப்பட்ட 12 டன் முந்திரிப் பருப்புகள், தரக்குறியீடுகளைப் பூா்த்தி செய்யாததால் திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்தால் நிராகரிக்கப்பட்டது.
முந்திரி - கோப்புப்படம்
திருமலையில் லட்டு பிரசாதம் தயாரிப்பதற்காக கொண்டுவரப்பட்ட 12 டன் முந்திரிப் பருப்புகள், தரக்குறியீடுகளைப் பூா்த்தி செய்யாததால் திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்தால் நிராகரிக்கப்பட்டது.
பாா்வதிபுரத்திலிருந்து திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானக் கிடங்கிற்கு அனுப்பப்பட்ட முந்திரிப் பருப்பு மாதிரிகள் திருமலையில் பரிசோதிக்கப்பட்டன.
அந்தப் பொருள்கள் குறிப்பிட்ட தரநிலைகளைப் பூா்த்தி செய்யாததால், அனைத்து முந்திரிப் பருப்புகளும் திருப்பி அனுப்பப்பட்டன. லட்டு பிரசாதம் தயாரிப்பில் தரமான மூலப்பொருள்களுக்கே முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் என்றும், தரத்தில் எந்த சமரசமும் செய்யப்படாது என்றும் திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது .
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.