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திருமலையில் காற்றாலை அமைப்பு

திருமலையில் அதிக மின்சாரம் உற்பத்தி செய்ய திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.

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திருமலையில் அதிக மின்சாரம் உற்பத்தி செய்ய திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.

திருமலையில் காற்றாலை மின்சாரத்தை அதிகரிக்க தேவஸ்தானம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. ஜிஎன்சி அருகே உள்ள ஒரு நாற்றங்காலில், விஷ் விண்ட் நிறுவனத்தின் கோடி உதவியுடன் புதிய 800 கிலோவாட் காற்றாலைக்கான கட்டுமானப் பணிகள் தொடங்கியுள்ளன.

தற்போதுள்ள 9 காற்றாலைகள் ஆண்டுக்கு 1 கோடி யூனிட் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்யும் நிலையில், புதிய காற்றாலை கூடுதலாக 15-20 லட்சம் யூனிட் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்யும். திருமலையில் தேவஸ்தானம் ஆண்டுக்கு 6.20 கோடி யூனிட் மின்சாரத்தை காற்றாலை மூலம் பெற்று வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

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