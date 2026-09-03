திருமலை தேவஸ்தான அதிகாரி வீட்டில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை
திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தான துணை செயல் அதிகாரி லோகநாதத்தின் வீட்டில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை நடைபெற்றது.
லோகநாதம்
திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தான துணை செயல் அதிகாரி லோகநாதத்தின் வீட்டில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை நடைபெற்றது.
திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்தின் துணை செயல் அதிகாரியான லோகநாதம் திருப்பதி பெத்தகாப்பு லேஅவுட்டில் உள்ள ஒரு வீட்டில் வசித்து வருகிறாா். இவா் தற்போது ஏழுமலையான் கோயிலின் துணை செயல் அதிகாரியாகப் பணியாற்றி வருகிறாா்.
அவா் கடந்த காலங்களில் தேவஸ்தானத்தில் பல்வேறு பதவிகளிலும் பணியாற்றியுள்ளாா். இவா் கோடிக்கணக்கான மதிப்புள்ள சொத்துக்களை வாங்கி இருப்பதாக கிடைத்த தகவலை அடுத்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் அவா் மீது கண்காணிப்பில் இருந்து வந்தனா்.
இந்தநிலையில் அவா் வீட்டில் இருப்பதை உறுதி செய்த அதிகாரிகள் அதிகாலை முதல் சோதனை மேற்கொண்டனா். இதில் பல கோடி மதிப்புள்ள சொத்துக்கள் இருப்பதை அதிகாரிகள் கண்டறிந்து அதற்கான ஆவணங்களை சேகரித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.
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