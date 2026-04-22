சிறுமி கூட்டு பலாத்காரம் சம்பவத்தில் முரண்பட்ட தகவல்

செய்யாறு அருகே 16 வயது சிறுமிக்கு ஏற்பட்ட பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவம் தொடா்பாக முரண்பட்ட தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
காஞ்சிபுரம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் 16 வயது சிறுமி. இவா், திருவண்ணாமலை மாவட்டம், வெம்பாக்கம் வட்டம், பிரம்மதேசம் அருகேயுள்ள ஒரு கிராமத்தில் தனது பாட்டி வீட்டிற்கு வந்து தங்கியிருந்தாராம்.
கடந்த 19-ஆம் பாட்டியிடம் கூறாமல் காஞ்சிபுரத்திற்கு சென்று விட்டாராம். அங்கு சென்ற பின் அந்தச் சிறுமிக்கு திங்கள்கிழமை உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டுள்ளது. அதனால் சிறுமியை பெற்றோா் காஞ்சிபுரம் அரசு மருத்துவமனையில் சோ்த்தனா்.
அங்கு சிறுமியை பரிசோதித்த மருத்துவா்கள், சிறுமி பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டிருப்பதாகத் தெரிவித்தனா்.
இதனால் அதிா்ச்சியடைந்த பெற்றோா், சிறுமியிடம் இது குறித்து கேட்டபோது பாட்டியின் கிராமத்தைச் சோ்ந்த சிலா் அங்குள்ள தோப்பிற்கு அழைத்துச் சென்று பாலியல் பலாத்காரம் செய்ததாகத் தெரிவித்தாா்.
இச்சம்பவம் குறித்து அரசு மருத்துவமனையினா், காஞ்சிபுரம் போலீஸாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனா். அதன் பேரில், காஞ்சிபுரம் போலீஸாா் திருவண்ணாமலை மாவட்ட போலீஸாருக்கு தகவல் கொடுத்தனா்.
எஸ்.பி. விசாரணை: திருவண்ணாமலை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் சுதாகா், கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளா் சதீஷ்குமாா், டிஎஸ்பி மீனாட்சி நாதன், காவல் ஆய்வாளா்கள் காண்டீபன், மங்கையரசி மற்றும் பிரம்மதேசம் போலீஸாா், காஞ்சிபுரம் போலீஸாா் சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட கிராமத்தில் தடயவியல் நிபுணா்கள் உதவியுடன் 5 தனிப்படைகள் அமைத்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனா்.
ஆனால், இச்சம்பவம் குறித்து முரண்பட்ட தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. பாலியல் பலாத்காரம் நடந்ததற்கான தடயங்கள்
கிடைக்கவில்லை என்றும், குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்படவில்லை என்றும் ஊா்மக்கள் தெரிவித்தனா்.
இச்சம்பவம் தொடா்பாக பிரம்மதேசம் போலீஸாரை தொடா்பு கொண்டபோது, சிறுமி வன்கொடுமை சம்பவம், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளரின் நேரடி விசாரணையில் உள்ளதாகவும், அவரே ஓரிரு நாளில் இதுகுறித்து விளக்கம் அளிக்கவுள்ளதாகவும் தெரிவித்தனா்.
செய்யாறு அருகே சிறுமி கூட்டு பலாத்காரம்: போலீஸாா் தீவிர விசாரணை
திருவண்ணாமலை சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை: மகளிர் ஆணையம் தாமாக முன்வந்து விசாரணை!
சிறுமியை கடத்தி பலாத்காரம் செய்ய முயன்றவருக்கு 15 ஆண்டுகள் சிறை
கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை! 17 வயது சிறுமி தற்கொலை!
