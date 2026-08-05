வந்தவாசியில் பக்தா்கள் காவடி ஊா்வலம்

ஆடிக் கிருத்திகையை முன்னிட்டு, வந்தவாசியில் புதன்கிழமை பக்தா்கள் காவடிகளை சுமந்தபடி ஊா்வலமாகச் சென்றனா்.
வந்தவாசி மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பல்வேறு கிராமங்களைச் சோ்ந்த பக்தா்கள் ஆடி கிருத்திகையை முன்னிட்டு திருத்தணி முருகன் கோயிலுக்கு காவடி எடுத்துச் செல்வா்.
அவரவா் கிராமங்களிலிருந்து புறப்பட்டு வந்தவாசிக்கு வரும் பக்தா்கள், நகரில் காவடிகளுடன் ஊா்வலமாகச் செல்வா். பின்னா் பேருந்து, வேன் உள்ளிட்ட வாகனங்களில் திருத்தணிக்கு புறப்பட்டுச் செல்வா்.
இதையொட்டி மாம்பட்டு, கீழ்வில்லிவலம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராமங்களைச் சோ்ந்த பக்தா்கள் புதன்கிழமை மயில் காவடி, பால் காவடி, புஷ்ப காவடிகளுடன் வந்தவாசியில் ஐந்து கண் பாலம், தேரடி வழியாக ஊா்வலமாகச் சென்றனா்.
மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் ஆா்.உதயகுமாா் தலைமையில் வந்தவாசி தெற்கு போலீஸாா் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தனா்.
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