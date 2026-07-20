போளூரை அடுத்த பெரியகரம் ஊராட்சியில் அபாய நிலையில் மின் கம்பம் அமைந்துள்ளது.
பெரியகரம் ஊராட்சியில் தாமரைகுளம் அருகே குடியிருப்புகள் அமைந்துள்ளன. இந்த குடியிருப்பு பகுதி மின் இணைப்பிற்காக விவசாய நிலத்தில் உள்ள மின் கம்பத்தின் சிமென்ட் பூச்சு பெயா்ந்து கம்பிகள் வெளியில் தெரிகின்றன. மின் கம்பம் காற்றடித்தால் விழுந்து அசம்பாவிதம் நேரலாம். அதனால் மின் கம்பத்தை சீரமைக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுக்கின்றனா்.
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