திருவண்ணாமலை அருகே தீக்குளித்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்த கா்ப்பிணிக்கு, குழந்தை பிறந்த நிலையில் அவா் உயிரிழந்தாா்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், தண்டராம்பட்டைச் சோ்ந்த கூலித் தொழிலாளி அய்யனாா் மனைவி திவ்யா(33). இவா் ஏழு மாத கா்ப்பிணியாக இருந்தாா். திவ்யாவின் தாய் சாந்தி, வெளிநாட்டில் வேலை செய்து வருகிறாா். சில நாள்களுக்கு முன்பு விடுப்பில் ஊருக்கு வந்திருந்த சாந்தி, கடந்த 10-ஆம் தேதி திவ்யாவிடம் நலம் விசாரித்தாா்.
அப்போது, திவ்யா, தன் தாயிடம், பிரசவம் முடியும் வரை உடன் இருக்கும்படி கூற, சாந்தி, குடும்ப சூழ்நிலைக்காக மீண்டும் பணிக்குச் செல்வதாக கூறிவிட்டுச் சென்றாா்.
இதனால் மன வேதனையடைந்த திவ்யா, கடந்த 11-ஆம் தேதி வீட்டில் தீக்குளித்தாா். இதை அறிந்த உறவினா்கள் அவரை மீட்டு சிகிச்சைக்காக, திருவண்ணாமலை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனா். அங்கு சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில், திவ்வியாவுக்கு கடந்த 19-ஆம் தேதி ஆண் குழந்தை பிறந்தது. தொடா்ந்து, சிகிச்சையில் இருந்து வந்த திவ்யா 23-ஆம் தேதி உயிரிழந்தாா்.
இதுகுறித்து தண்டராம்பட்டு போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
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