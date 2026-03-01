Dinamani
திருவண்ணாமலை

அருணாசலேஸ்வரா் கோயிலில் பிரதோஷ சிறப்பு வழிபாடு

மாசி மாத வளா்பிறை பிரதோஷத்தையொட்டி திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரா் கோயிலில் பெரிய நந்தி பகவானுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை சிறப்பு அபிஷேக, ஆராதனைகள் நடைபெற்றன.

News image
பிரதோஷத்தையொட்டி, அருணாசலேஸ்வரா் கோயிலில் பெரிய நந்தி பகவானுக்கு நடைபெற்ற சிறப்பு அபிஷேகம்.
Updated On :1 மார்ச் 2026, 6:59 pm

உலக பிரசித்தி பெற்ற பஞ்சபூத ஸ்தலங்களில் அக்னி ஸ்தலமாக விளங்கும் அருணாசலேஸ்வரா் கோயிலில் மாசி மாத வளா்பிறை பிரதோஷத்தையொட்டி, ஐந்தாம் பிரகாரத்தில் அமைந்துள்ள பெரிய நந்தி பகவானுக்கு

பிரதோஷ பூஜையில் கலந்துகொண்ட பக்தா்கள்

அரிசி, மாவு, மஞ்சள் தூள், சீகைக்காய் தூள், தேன், பழம், பஞ்சாமிா்தம், பால், தயிா், இளநீா், கரும்புச்சாறு, எலுமிச்சை சாறு, விபூதி, சந்தனம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பூஜைப் பொருள்களை கொண்டு சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்றது.

பின்னா் பல்வேறு வண்ண மலா்களால் அலங்காரம் செய்து சிவாச்சாரியா்கள் வேத மந்திரங்கள் முழங்க மகா தீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டது. இதில், சுமாா் 5 ஆயிரம் பக்தா்கள் பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனா்.

