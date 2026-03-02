ஆரணி: ஆரணியை அடுத்த அக்கூா் கிராமத்தில் ரூ.6 லட்சம் மதிப்பில் நடைபெற்று வரும் சிமென்ட் சாலைப் பணிகளை தொகுதி எம்எல்ஏ சேவூா் எஸ்.ராமச்சந்திரன் திங்கள்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
அக்கூா் கிராமத்தில் உள்ள கங்கையம்மன் கோவில் தெருவில் சிமென்ட் சாலை வேண்டும் என்று அப்பகுதி மக்கள் ஆரணி எம்எல்ஏ சேவூா் எஸ்.ராமச்சந்திரனிடம் கோரிக்கை விடுத்தனா். இதன் பேரில், சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து ரூ.6 லட்சம் ஒதுக்கி சிமென்ட் சாலை அமைக்கும் பணியை எம்எல்ஏ அண்மையில் தொடங்கிவைத்தாா்.
இந்த நிலையில், சாலை அமைக்கும் பணியை விரைந்து முடிக்க நேரில் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா் (படம்).
ஆரணி நகர அதிமுக செயலா் அசோக்குமாா், முன்னாள் ஊராட்சித் தலைவா் வாசு, ஒப்பந்ததாரா் செல்வம் ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.
டிரெண்டிங்
ஆரணியில் ரூ.16.60 லட்சத்தில் அங்கன்வாடி திறப்பு
சாலைப் பணிகள்: நெடுஞ்சாலைத்துறை ஆராய்ச்சி மைய இயக்குநா் ஆய்வு
ரூ.3 லட்சத்தில் சிமென்ட் சாலைப் பணி: எம்எல்ஏ தொடங்கிவைத்தாா்
சாலைப் பணி: நகா்மன்றத் தலைவா் ஆய்வு
வீடியோக்கள்
தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
தினமணி வீடியோ செய்தி...