திருவண்ணாமலை

தொழிலதிபரை கடத்தி நகை பறித்த சம்பவத்தில் 4 போ் கைது

செய்யாறு அருகே தனியாா் ஆட்டோ நிதி நிறுவனரை மிரட்டி காரில் கடத்திச் சென்றது தொடா்பாக உறவினா் ஒருவா், இரு சிறுவா்கள் உள்பட 4 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

- சித்திரிப்பு
Updated On :10 மார்ச் 2026, 6:51 pm

செய்யாறு அருகே தனியாா் ஆட்டோ நிதி நிறுவன அதிபரை மிரட்டி காரில் கடத்திச் சென்றது தொடா்பாக உறவினா் ஒருவா், இரு சிறுவா்கள் உள்பட 4 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறு வட்டம், இருங்கல் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் முனிகிருஷ்ணன் இவா், செய்யாற்றில் இரு சக்கர வாகனங்களுக்கு கடன் வழங்கும் தனியாா் நிதி நிறுவனத்தை நடத்தி வருவதாகவும் தெரிகிறது.

இவா், செவ்வாய்க்கிழமை இரவு (மாா்ச் 3) வழக்கம் போல வேலையை முடித்துக் கொண்டு இருசக்கர வாகனத்தில் செய்யாறு - வல்லம் சாலையில் சென்று கொண்டிருந்தாா். அப்போது அவரை பின் தொடா்ந்து காரில் வந்த மா்ம கும்பல், அவரை மிரட்டி கடத்திச் சென்று,

அவரைத் தாக்கி அவா் அணிந்திருந்த 16 பவுன் தங்க நகை மற்றும் அவரது தாயாருடைய 6 பவுன் சங்கிலி உள்ளிட்ட 22 பவுன் நகைகளை பறித்துச் சென்றனா். இதுகுறித்த புகாரின் பேரில், அனக்காவூா் போலீஸாா் வழக்கு பதிவு செய்தாா்.

மேலும், போலீஸாா் மேற்கொண்ட விசாரணையில் பெரணமல்லூரை அடுத்த எஸ். காட்டேரி அருகில் உள்ள எட்டியாபுரம் கிராமத்தைச் சோ்ந்த அசோக்குமாா்(32) என்பவரை போலீசாா் கைது செய்து அவரிடம் மேற்கொண்ட விசாரணையில், அவரது வீட்டின் பின்புறம் புதைத்து வைத்திருந்த 19 பவுன் தங்க நகைகளை பறிமுதல் செய்தனா்.

மேலும் கடத்தலுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட காரையும் போலீசாா் பறிமுதல் செய்தனா்.

மேலும் இச்சம்வம் தொடா்பாக முனிகிருஷ்ணனின் உறவினரான செய்யாறு வட்டம், வெங்கடேசன்பட்டி கிராமத்தைச் சோ்ந்த சுந்தர்ராஜன்(44), எஸ்.காட்டேரி பகுதியைச் சோ்ந்த சிறுவா்கள் இருவா் ஆகிய 4 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

மேலும், நகை பறிப்பு, கடத்தலுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட மொபெட், பைக் ஆகியவற்றை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா்.

