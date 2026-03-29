திருவண்ணாமலை

திருவண்ணாமலைக்கு ஏப். 1-இல் சிறப்பு ரயில்

திருவண்ணாமலைக்கு ஏப். 1-இல் சிறப்பு ரயில் இயக்கம் பற்றி...

Updated On :28 மார்ச் 2026, 8:27 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

பௌா்ணமி கிரிவலத்தை முன்னிட்டு விழுப்புரம்-திருவண்ணாமலை இடையே வரும் ஏப். 1 புதன்கிழமை முன்பதிவில்லாத சிறப்பு விரைவு ரயில்கள் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது குறித்து தெற்கு ரயில்வே சாா்பில் சனிக்கிழமை விடுத்த செய்திக் குறிப்பு: திருவண்ணாமலை பௌா்ணமி கிரிவலத்தை முன்னிட்டு வரும் ஏப்ரல் 1- ஆம் தேதி காலை 10.10 மணிக்கு விழுப்புரத்திலிருந்து முன்பதிவில்லாத சிறப்பு விரைவு ரயில் (எண் 06130) புறப்பட்டு காலை 11.15 மணிக்கு திருவண்ணாமலையைச் சென்றடையும்.

மறுமாா்க்கத்தில் திருவண்ணாமலையிலிருந்து அன்று நண்பகல் 12.40 மணிக்குப் புறப்படும் சிறப்பு விரைவு ரயில் (எண் 06129) பிற்பகல் 2.15 மணிக்கு விழுப்புரத்தைச் சென்றடையும்.

சிறப்பு ரயில்களில் 18 மெமு பெட்டிகள் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். இந்த ரயில் வெங்கடேசபுரம், மாம்பலப்பட்டு, அய்யாண்டூா், திருக்கோவிலூா், ஆதிச்சனூா், அண்டம்பள்ளம், தண்டரை ஆகிய நிலையங்களில் நின்று செல்லும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ரமலான்: கன்னியாகுமரிக்கு இன்று சிறப்பு ரயில்

ரமலான்: கன்னியாகுமரிக்கு இன்று சிறப்பு ரயில்

திருவண்ணாமலைக்கு இன்று முன்பதிவில்லாத சிறப்பு ரயில்

திருவண்ணாமலைக்கு இன்று முன்பதிவில்லாத சிறப்பு ரயில்

ஈரோடு - சம்பல்பூா் வாராந்திர விரைவு ரயில் மாா்ச் வரை நீட்டிப்பு

ஈரோடு - சம்பல்பூா் வாராந்திர விரைவு ரயில் மாா்ச் வரை நீட்டிப்பு

போத்தனூா் - பரௌனி இடையே சிறப்பு ரயில்!

போத்தனூா் - பரௌனி இடையே சிறப்பு ரயில்!

164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin
164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin

முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?
முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?

அதிமுக, பாஜகவால் இறக்கிவிடப்பட்டவர் விஜய்: ஜவாஹிருல்லா பேட்டி
அதிமுக, பாஜகவால் இறக்கிவிடப்பட்டவர் விஜய்: ஜவாஹிருல்லா பேட்டி

லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!
லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!

