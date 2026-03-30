Dinamani
வளைகுடாவில் இந்திய மக்களைக் காத்தது பாஜக: பிரதமர் மோடிகாட்டுமன்னார்கோவில் தொகுதியில் திருமாவளவன் போட்டி!வருமான வரி செலுத்தாத குடும்பங்களுக்கு இல்லத்தரசிகள் திட்டத்தில் ரூ. 8,000 கூப்பன் வழங்கப்படும் - திமுக தேர்தல் அறிக்கைமுதலமைச்சர் காப்பீடு திட்டம் ரூ. 10 லட்சமாக அதிகரிக்கப்படும்: மு.க. ஸ்டாலின் வாக்குறுதிபேரிடர் கால இழப்பீடு ஹெக்டருக்கு ரூ. 25 ஆயிரமாக உயர்த்தப்படும் : திமுக வாக்குறுதிமுதல்வரின் காலை உணவுத் திட்டம் 8 ஆம் வகுப்பு வரை விரிவுபடுத்தப்படும் : மு.க. ஸ்டாலின் வாக்குறுதி
/
திருவண்ணாமலை

ஆரணி தொகுதியில் முதல்முறையாக இரு பெண் வேட்பாளா்கள்!

ஆரணி பேரவைத் தொகுதியில் அதிமுக, திமுக சாா்பில் முதல்முறையாக பெண் வேட்பாளா்கள் அறிவிக்கப்பட்டு போட்டியிடுகின்றனா்.

News image

அதிமுக வேட்பாளா் ஜெயசுதா, திமுக வேட்பாளா் மகாலட்சுமி கோவா்த்தனன்.

Updated On :29 மார்ச் 2026, 8:20 pm

Syndication

ஆரணி சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் அதிமுக, திமுக சாா்பில் முதல்முறையாக பெண் வேட்பாளா்கள் அறிவிக்கப்பட்டு போட்டியிடுகின்றனா்.

இத்தொகுதியில் அதிமுக மாவட்டச் செயலா் எல்.ஜெயசுதாவை கட்சித் தலைமை வேட்பாளராக அறிவித்துள்ளது. 1951 முதல் இதுவரை நடைபெற்ற தோ்தல்களில் அதிமுக சாா்பில் ஆண் வேட்பாளா்களே களமிறக்கப்பட்டுள்ளனா். முதல்முறையாக பெண் வேட்பாளா் நிறுத்தப்பட்டுள்ளாா்.

இதேபோல, திமுக சாா்பில் மகாலட்சுமி கோவா்த்தனை வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளாா். முதல்முறையாக இரு பெண் வேட்பாளா்கள் ஆரணி தொகுதியில் போட்டியிடுவது வாக்காளா்கள் கவனத்தை ஈா்த்துள்ளது.

பிரதான இரு கட்சிகளும் பெண் வேட்பாளா்களை நிறுத்தியுள்ளதால், போட்டி கடுமையாக இருக்கும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.

தொடர்புடையது

வந்தவாசி தொகுதியில் அதிமுக முதல் பெண் வேட்பாளா்

கூட்டணி கட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்ட கடையநல்லூா்: 25 ஆண்டுகளாக காத்திருக்கும் திமுகவினா் வேதனை!

கரூா் மாவட்டத்தில் 4 தொகுதிகளிலும் திமுக - அதிமுக நேரடிப் போட்டி!

இன்று ஒரு தகவல்... இந்த முறை ஒருவா் - அடுத்த முறை வேறொருவா்!

வீடியோக்கள்

Jawahirullah interview | அதிமுக, பாஜகவுக்கு உதவ இறக்கிவிடப்பட்டவர் Vijay | Dinamani | Election 2026
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | சிஎஸ்கேவில் சஞ்சு சாம்சன், ராஜஸ்தானில் ஜடேஜா: இதுதாண்டா ஆட்டம்! | MS Dhoni | RR vs CSK |
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

28 மார்ச் 2026
முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

28 மார்ச் 2026