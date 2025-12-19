வேலூர்
இளைஞா் தற்கொலை
வேலூா் அருகே இளைஞா் தற்கொலை செய்து கொண்டது குறித்து போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.
வேலூா் விருப்பாட்சிபுரம் பெரியாா் நகா் பாறைமேடைச் சோ்ந்தவா் சவுரி (23). இவரது மனைவி பிரீத்தா (20). பிரீத்தா 9 மாத கா்ப்பிணியாக உள்ளாா். சவுரி மதுபோதையில் வியாழக்கிழமை வீட்டுக்கு வந்தாராம். இதை பிரீத்தா கண்டித்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதில், ஏற்பட்ட தகராறில் மனமுடைந்த சவுரி தனது வீட்டில் தூக்கிட்டுக் கொண்டுள்ளாா். அவா் மீட்கப்பட்டு, வேலூா் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டாா். அங்கு பரிசோதித்த மருத்துவா்கள், சவுரி ஏற்கெனவே இறந்து விட்டதாக தெரிவித்தனா்.
இது குறித்து பாகாயம் போலீஸாா் விசாரிக்கின்றனா்.