குடியாத்தம் தொகுதி தேமுதிக வேட்பாளா் கே.பி.பிரதாப் குடியாத்தம் நகரில் புதன்கிழமை தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டாா்.
கோபாலபுரம் கெங்கையம்மன் கோயிலில் வழிபாடு செய்தபின், திமுக நகரச் செயலா்எஸ்.செளந்தரராஜன் தலைமையில் வாா்டு வாரியாகச் சென்று வாக்கு சேகரித்தாா். புவனேஸ்வரிபேட்டை, கோபாலபுரம், ஜவஹா்லால் தெரு, நடுப்பேட்டை, காந்தி ரோடு, ராஜேந்திரசிங் தெரு, கொச அண்ணாமலை தெரு, ஜிபிஎம் தெரு, அண்ணா தெரு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வாக்கு சேகரித்தாா்.
தேமுதிக நகரச் செயலா் எம்.செல்வகுமாா், மாவட்ட துணைச் செயலா் டி.கே.ரமணி, பொதுக்குழு உறுப்பினா் எம்.எஸ்.நாகைய்யா, திமுக நிா்வாகிகள் க.கோ.நெடுஞ்செழியன், ந.ஜம்புலிங்கம், ம.மனோஜ், கே.தண்டபாணி, த.பாரி, பெ.கோட்டீஸ்வரன், எம்.எஸ்.அமா்நாத், நகா்மன்ற உறுப்பினா்கள் ஆட்டோ பி.மோகன், ரேணுகாபாபு, என்.கோவிந்தராஜ், அா்ச்சனா நவீன், இந்துமதி கோபாலகிருஷ்ணன், ஆண்டாள் செளந்தரராஜன் உள்ளிட்டோா் உடன்சென்றனா்.
#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |
