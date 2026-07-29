நிகழ் கல்வியாண்டுக்கான குடியாத்தம் வட்ட அளவிலான தடகளப் போட்டிகள் திருவள்ளுவா் மேல்நிலைப் பள்ளி சாா்பில் கே.எம்.ஜி. கலை, அறிவியல் கல்லூரி விளையாட்டரங்கில் தொடங்கியது. வரும் 31 ஆம் தேதி வரைஇப்போட்டிகள் நடைபெறும்.
நிகழ்ச்சியில் திருவள்ளுவா் மேல்நிலைப் பள்ளித் தலைமையாசிரியா் எஸ்.பழனி வரவேற்றாா். கே.எம்.ஜி. கல்வி நிறுவனங்களின் செயலா் கே.எம்.ஜி.ராஜேந்திரன் முன்னிலை வகித்தாா். நகா்மன்றத் தலைவா் எஸ்.சௌந்தரராஜன், ஒன்றியக் குழுத் தலைவா்என்.இ.சத்யானந்தம், வேலூா் மாவட்ட கல்வி அலுவலா் (தனியாா் பள்ளிகள்) எம்.கேசவன்,வேலூா் மாவட்ட உடற்கல்வி ஆய்வாளா் பி.சரஸ்வதி ஆகியோா் தேசியக் கொடி, ஒலிம்பிக் கொடி மற்றும் பள்ளிக் கொடிகளை ஏற்றி வைத்தனா்.
ஒலிம்பிக் சுடரை மாணவா்கள் ஏந்தி வர கல்லூரித் தலைவா் கே.எம்.ஜி.சுந்தரவதனம் பெற்று ஒலிம்பிக் சுடரை ஏற்றி வைத்தாா். எம்எல்ஏ க.சிந்து அழகப்பன் போட்டிகளைத் தொடங்கி வைத்தாா்.
பல்வேறு பள்ளிகளைச் சோ்ந்த உடற்கல்வி இயக்குநா்கள், உடற்கல்வி ஆசிரியா்கள் நடுவா்களாக பங்கேற்று போட்டிகளை நடத்தினா். இப்போட்டிகளில் முதல் 2 இடங்களைப் பெறும் மாணவா்கள் வேலூா் மாவட்ட அளவிலான தடகளப் போட்டிகளில் பங்கேற்க தகுதி பெறுவா்.
போட்டிக்கான ஏற்பாடுகளை திருவள்ளுவா் மேல்நிலைப்பள்ளி உடற்கல்வி ஆசிரியா்சி.கேசவன், உடற்கல்வி இயக்குநா் மா.சி.சிவராமகிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோா்செய்திருந்தனா். உடற்கல்வி ஆசிரியா் எ.பலராமன் நன்றி கூறினாா்.
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