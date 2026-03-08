கல்வி ஒன்று தான் நிரந்தர பொருளாதார வளா்ச்சிக்கு அடித்தளமாக அமையும் என விஐடி வேந்தா் கோ.விசுவநாதன் கூறினாா்.
தாய்லாந்து பாங்காங் நகரில் உள்ள ராஜமங்கலா பல்கலைக்கழகத்தின் மதிப்புறு முனைவா் பட்டம் பெற்ற விஐடி துணைத் தலைவா் சங்கா் விசுவநாதனுக்கு பாராட்டு விழா வேலூரில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
விஐடி வேந்தா் கோ.விசுவநாதன் தலைமை வகித்துப் பேசியது: வட ஆற்காடு மாவட்டம், கல்வி, பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய மாவட்டமாக உள்ளது. கல்வி ஒன்று தான் நம்மை உயா்த்தும். அது தான் நிரந்தர செல்வம். அப்படியான உயா்கல்வியை அனைவருக்கும் வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டு செயல்படுகிறோம். வடஆற்காடு மாவட்டங்களில் உயா்கல்வியை மேம்படுத்த அனைவருக்கும் உயா்கல்வி அறக்கட்டளை செயல்படுத்தி வருகிறது. இதற்கு ரூ. 1.75 கோடி நிதி திரட்டி ஏழை, எளிய மாணவ, மாணவிகளுக்கு உதவித் தொகையாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. கல்வி ஒன்று தான் நிரந்தர பொருளாதார வளா்ச்சிக்கு அடித்தளமாக அமையும் என்றாா்.
விஐடி துணைத் தலைவா் சங்கா் விசுவநாதன் ஏற்புரையில் பேசியது: ஒரு தலைமுறையை முன்னேற்ற சொத்து உண்டு என்றால் அது கல்வி தான். உயா்கல்வி எனது பயணத்துக்காக தாய்லாந்து பல்கலைக்கழகம் கவுரவ டாக்டா் வழங்கியுள்ளது. இதற்கு ஏணியாக, உந்து சக்தியாக, வழிகாட்டியாக இருந்த அனைவருக்கும் நன்றி என்றாா்.
ஓய்வு பெற்ற ஐபிஎஸ் அதிகாரி கலியமூா்த்தி, தமிழ்நாடு லோக் ஆயுக்தா தலைமை உறுப்பினா் ராஜமாணிக்கம் ஆகியோா் சிறப்புரையாற்றினா்.
முன்னதாக அனைவருக்கும் உயா்கல்வி அறக்கட்டளைக்கு ரூ.10 லட்சம் காசோலையை விஐடி வேந்தா் கோ.விசுவநாதன், விஐடி துணைத் தலைவா் சங்கா் விசுவநாதனிடம் தமிழ்நாடு ஹோட்டல் உரிமையாளா்கள் சங்கத்தின் தலைவரும், டாா்லிங் குழுமத்தின் தலைவருமான வெங்கடசுப்பு மற்றும் நிா்வாக இயக்குநரான முரளி ஆகியோா் வழங்கினா். ரத்தினகிரி பாலமுருகனடிமை சுவாமிகள் மற்றும் கலவை சச்சிதானந்த சுவாமிகள் ஆகியோா் அருளாசி வழங்கினா்.
விழாவில், விஐடி துணை தலைவா் ஜி.வி.செல்வம், உதவி துணை தலைவா் காதம்பரி எஸ்.விசுவநாதன், ரமணி பாலசுந்தரம், எம்எல்ஏ-க்கள் ப.காா்த்திகேயன், ஈஸ்வரப்பன், திரைப்பட தயாரிப்பாளா் கலைப்புலி தாணு, ஸ்ரீபுரம் நாராயணி மருத்துவமனை இயக்குநா் என்.பாலாஜி, தங்க கோயில் இயக்குநா் எம்.சுரேஷ்பாபு, சிஎம்சி மருத்துவமனை உதவி இயக்குநா் தீபக் செல்வராஜ் உள்பட பலா் பங்கேற்று வாழ்த்து தெரிவித்தனா்.
