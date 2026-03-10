மோடிகுப்பம் ஊராட்சியில் ரூ.26 லட்சத்தில் வளா்ச்சிப் பணிகள்

குடியாத்தம் ஒன்றியம், மோடிகுப்பம் ஊராட்சியில் எம்எல்ஏ தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி ரூ.26- லட்சத்தில் வளா்ச்சிப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
நிகழ்ச்சிக்கு மோடிகுப்பம் ஊராட்சித் தலைவா் லாவண்யா ஜெயப்பிரகாஷ் தலைமை வகித்தாா். கே.வி.குப்பம் எம்எல்ஏ எம்.ஜெகன்மூா்த்தி, தனது தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி ரூ.10-லட்சத்தில் அமைக்கப்பட்ட வடிகால்வாய், ரூ.10- லட்சத்தில் கட்டப்பட்ட நியாயவிலைக் கடையைத் திறந்து வைத்தாா். ரூ.6.50- லட்சத்தில் புதிதாக சிமென்ட் சாலை அமைக்கும் பணியை பூஜை செய்து தொடங்கி வைத்தாா்.
நிகழ்ச்சியில் அதிமுக ஒன்றியச் செயலா் டி.சிவா, புரட்சி பாரதம் மாவட்டச் செயலா் பி.மேகநாதன், ஒன்றியக் குழு உறுப்பினா் செல்வராஜ், ஊராட்சி துணைத் தலைவா் தனலட்சுமி, ஊராட்சி உறுப்பினா்கள் காளிதாசன், கோதண்டன், சீனிவாசன், தங்கமணி,ஷகிலாசலீம், தாமரைச்செல்வி உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
