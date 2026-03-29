Dinamani
இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் வேட்பாளர்கள் அறிவிப்புசிதம்பரம் தொகுதியில் தமிமுன் அன்சாரி போட்டி!தேமுதிக வேட்பாளர் பட்டியல்: விருத்தாசலம் பிரேமலதா, விருதுநகரில் விஜய பிரபாகர் போட்டி! திமுக கூட்டணிக் கட்சிகள் போட்டியிடும் தொகுதிகள்! முழு விவரம்!!164 தொகுதிகளில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர் பட்டியல் - முழு விவரம்சென்னையில் 6 திமுக எம்எல்ஏ-களுக்கு வாய்ப்பு மறுப்பு! கொளத்தூர் தொகுதியில் முதல்வர் ஸ்டாலின் மீண்டும் போட்டி சேப்பாக்கம் தொகுதியில் துணை முதல்வர் உதயநிதி மீண்டும் போட்டி கோவை தெற்கு தொகுதியில் செந்தில் பாலாஜி போட்டி போடி தொகுதியில் திமுக சார்பில் ஓபிஎஸ் போட்டி
/
வேலூர்

வேலூா் மாவட்ட அதிமுக கூட்டணி வேட்பாளா்கள்

News image

Updated On :28 மார்ச் 2026, 8:58 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

அதிமுக கூட்டணி வேட்பாளா்கள் வி.ராமு (காட்பாடி, எஸ்.ஆா்.கே.அப்பு (வேலூா்), த.வேழகன் (அணைக்கட்டு), ஜி.பரிதா (குடியாத்தம் -தனி), பூவை ஜெகன்மூா்த்தி (கே.வி.குப்பம் -தனி).

வேலூா், மாா்ச் 26:

வேலூா் மாவட்டத்தில் கடந்த 2021 தோ்தலில் போட்டியிட்ட அதிமுக, கூட்டணி கட்சி வேட்பாளா்களே நடைபெற உள்ள 2026 பேரவைத் தோ்தலிலும் களம் இறக்கப்பட்டுள்ளனா்.

இவா்களில் வேலூா் தொகுதிக்கு போட்டியிடும் எஸ்.ஆா்.கே.அப்பு(49), அதிமுகவின் வேலூா் மாநகா் மாவட்ட செயலராக உள்ளாா். எம்பிஏ படித்துள்ள இவா் இந்து முதலியாா் சமூகத்தைச் சோ்ந்தவா். கட்டுமான பொருள்கள் வா்த்தகம் புரியும் எஸ்.ஆா்.கே.அப்பு, வேலூா் மாவட்ட வேளாண் விற்பனைக் குழு தலைவராகவும் பதவி வகித்துள்ளாா். 2011, 2016 பேரவைத் தோ்தல்களில் காட்பாடி தொகுதியில் போட்டியிட்டு தோல்வியடைந்த இவா், 2021 பேரவைத் தோ்தலில் வேலூா் தொகுதியில் திமுக எம்எல்ஏ ப.காா்த்திகேயனை எதிா்த்து போட்டியிட்டு 75118 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி வாய்ப்பை இழந்தாா்.

காட்டிபாடி:

காட்பாடி தொகுதிக்கு போட்டியிடும் வி.ராமு (53), அதிமுகவின் அமைப்பு செயலராக உள்ளாா். பொறியியல் (ரசாயனம்) பட்டம் பெற்றுள்ள இவா், கம்மவாா் நாயுடு சமூகத்தைச் சோ்ந்தவா். சொந்த ஊா் குடியாத்தம் அருகே கொண்டசமுத்திரம். விவசாயத் தொழில் புரியும் இவா், கொண்டசமுத்திரம் ஊராட்சித் தலைவராகவும், வேலூா் மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கித் தலைவராகவும் பதவி வகித்துள்ளாா். கடந்த 2021 பேரவைத் தோ்தலில் காட்பாடி தொகுதியில் திமுக எம்எல்ஏ துரைமுருகனை எதிா்த்து போட்டியிட்டு 84,394 வாக்குகள் பெற்று, 746 வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி வாய்ப்பை தவறவிட்டாா்.

அணைக்கட்டு:

அணைக்கட்டு தொகுதிக்கு போட்டியிடும் த.வேலழகன் (56), அதிமுகவின் வேலூா் புற நகா் மாவட்ட செயலராக உள்ளாா். பிளஸ் 2 படித்துள்ள இவா், வன்னியா் சமூகத்தைச் சோ்ந்தவா். விவசாய தொழில் புரியும் இவா், 2013 முதல் மூன்று முறை ஒருங்கிணைந்த வேலூா், திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஆவின் தலைவராக பதவி வகித்துள்ளாா். கடந்த 2021 பேரவைத் தோ்தலில் அணைக்கட்டு தொகுதியில் திமுக எம்எல்ஏ ஏ.பி.நந்தகுமாரை எதிா்த்து போட்டியிட்டு 88799 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி வாய்ப்பை தவறவிட்டாா்.

குடியாத்தம்:

குடியாத்தம் (தனி) தொகுதிக்கு போட்டியிடும் ஜி.பரிதா புருஷோத்தமன் (42), அதிமுக பேரணாம்பட்டு மேற்கு ஒன்றிய இணைச்செயலராக உள்ளாா். எம்.ஏ., எம்.எட்., டி.டி.எட்., படித்துள்ள இவா், இந்து ஆதிதிராவிடா் சமூகத்தைச் சோ்ந்தவா். இவரது கணவா் புருஷோத்தமன் நெடுஞ்சாலைத்துறை உதவி கோட்ட பொறியாளராக பணிபுரிந்து வருகிறாா். கடந்த 2021 பேரவைத் தோ்தலில் குடியாத்தம் (தனி) தொகுதியில் திமுக வேட்பாளா் அமுலுவிஜயனை எதிா்த்துப் போட்டியிட்டு 93,511 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி வாய்ப்பை இழந்தாா்.

கே.வி. குப்பம்:

கே.வி.குப்பம் (தனி) தொகுதிக்கு போட்டியிடும் இத்தொகுதியின் தற்போதைய எம்எல்ஏ பூவை ஜெகன்மூா்த்தி(59), புரட்சி பாரதம் கட்சியின் தலைவராக உள்ளாா். பி.ஏ., பட்டம் பெற்றுள்ள இவா், இந்து ஆதிதிராவிடா் சமூகத்தைச் சோ்ந்தவா். அரக்கோணம் அருகே நேமம் ஊராட்சித் தலைவராக இருந்துள்ளாா். கடந்த 2006 பேரவைத் தோ்தலில் திமுக கூட்டணி சாா்பில் அரக்கோணம் தொகுதியில் போட்டியிட்டு எம்எல்ஏவாக பதவி வகித்துள்ளாா். தொடா்ந்து, 2021 பேரவைத் தோ்தலில் கே.வி.குப்பம் (தனி) தொகுதியில் அதிமுக கூட்டணியில் போட்டியிட்டு 84,579 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றாா்.

தொடர்புடையது

வீடியோக்கள்

164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin
வீடியோக்கள்

164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?
வீடியோக்கள்

முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
அதிமுக, பாஜகவால் இறக்கிவிடப்பட்டவர் விஜய்: ஜவாஹிருல்லா பேட்டி
வீடியோக்கள்

அதிமுக, பாஜகவால் இறக்கிவிடப்பட்டவர் விஜய்: ஜவாஹிருல்லா பேட்டி

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!
வீடியோக்கள்

லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

27 மார்ச் 2026