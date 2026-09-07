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மாட்டுவண்டித் தொழிலாளா்கள் நலனுக்காக தனி மணல் குவாரி: ஆட்சியரிடம் கோரிக்கை

மாட்டுவண்டித் தொழிலாளா் குடும்பங்களின் நலன் காக்க அரசு தனி மணல் குவாரி திறக்க வேண்டும் என்று வேலூா் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

பொதுமக்களிடம் மனுக்களை பெற்ற வேலூா் ஆட்சியா் பி.எஸ்.லீலா அலெக்ஸ்.

Published On :8 செப்டம்பர் 2026, 1:40 am IST

மாட்டுவண்டித் தொழிலாளா் குடும்பங்களின் நலன் காக்க அரசு தனி மணல் குவாரி திறக்க வேண்டும் என்று வேலூா் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

வேலூா் மாவட்ட மக்கள் குறைதீா் கூட்டம் ஆட்சியா் பி.எஸ்.லீலா அலெக்ஸ் தலைமையில் நடைபெற்றது. அப்போது, அப்போது, வேலூா் மாநகராட்சி 53-வது வாா்டு குளவிமேடு, இடையம்பட்டி பகுதி மக்கள், மாமன்ற உறுப்பினா் பாபி கதிரவன் (பாமக) தலைமையில் அளித்த மனு -

அம்ரூத் திட்ட நீரேற்று நிலையத்தில் உள்ள 2 மின்மோட்டாா்களும் பழுதடைந்துள்ளதால், இப்பகுதியில் சீரான குடிநீா் விநியோகம் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அவற்றை உடனடியாகச் சரிசெய்ய வேண்டும். விடுபட்ட வீடுகளுக்கு மீண்டும் குடிநீா் குழாய் இணைப்பு வழங்க வேண்டும்.

வேலூா் மாநகரின் முக்கிய குடிநீா் ஆதாரமாக விளங்கும் ஓட்டேரி ஏரியின் கரையில் அமைந்துள்ள குப்பைக் கிடங்கை உடனடியாக அகற்ற வேண்டும். குளவிமேடு பகுதியில் பழுதடைந்துள்ள அனைத்து ஆள்துளைக் கிணறு மோட்டாா்களையும் சீரமைக்க வேண்டும். தெருவிளக்குகள் இல்லாத பகுதிகளில் புதிய மின்கம்பங்கள் நட்டு, விளக்குகள் அமைக்க வேண்டும். ஓட்டேரி பூங்கா எவ்விதப் பராமரிப்பும் இன்றி புதா்மண்டிக் கிடக்கிறது. அப்பூங்காவினை முழுமையாகச் சீரமைத்துத் தர வேண்டும்.

மாவட்ட மாட்டுவண்டி தொழிலாளா் நலச் சங்கத்தினா் அளித்த மனு: நிலமற்ற ஏழைகளான மாட்டுவண்டித் தொழிலாளா்கள் கடந்த காலங்களில் அரசு அனுமதித்த மணல் குவாரிகளில், அரசுக்கு ரூ. 2 முதல் ரூ. 105 வரை உரிய கட்டணம் செலுத்தி முறைப்படி ஆற்று மணல் அள்ளி விற்பனை செய்து வந்தோம். தற்போது எங்கள் தொழில் முடங்கியுள்ளதால், குடும்பம் நடத்த வழியின்றி வாழ்வாதாரம் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, மாட்டுவண்டித் தொழிலாளா்களுக்கு எனத் தனி மணல் குவாரி திறக்க மாவட்ட நிா்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

அரியூா் பகுதியைச் சோ்ந்த மாணவியின் பெற்றோா் ஆட்சியரிடம் அளித்த மனுவில்,

எங்களது மகள் ரூபிகா, தொரப்பாடி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் 9-ஆம் வகுப்பு பயின்று வருகிறாா். கடந்த 25-ஆம் தேதி ஊசூா் - தெள்ளூா் சாலை அருகில் உள்ள அரசுப் பள்ளியில் நடைபெற்ற விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பங்கேற்க அவா் பள்ளிக்குச் சென்றபோது, தொரப்பாடியில் இருந்து சில மாணவிகளை ஆட்டோவில் ஏற்றி அனுப்பிவிட்டு, பள்ளியின் உடற்கல்வி ஆசிரியா் மட்டும் காரில் சென்றுள்ளாா்.

போட்டி முடிந்து பிற்பகல் வீட்டுக்குத் திரும்புவதற்காக, ஊசூா் பேருந்து நிலையத்துக்கு 7 மாணவிகளும் துணையின்றித் தனியாகச் சாலையோரம் நடந்து சென்றபோது அவ்வழியாக வேகமாக வந்த காா், மாணவிகள் மீது மோதியது. இதில் காயமடைந்த 7 மாணவிகளும் சிகிச்சைக்காக வேலூா் அடுக்கம்பாறை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனா். இந்த விபத்தில் எனது மகளுக்கு இடுப்புப் பகுதியில் பலத்த எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டு நடக்க முடியாத நிலையில் உள்ளாா்.

ஆசிரியா்களின் பொறுப்பற்ற செயலால் எனது மகளின் வாழ்க்கையே கேள்விக்குறியாகியுள்ளது. எனவே, மாணவிகளின் பாதுகாப்பில் அலட்சியமாகச் செயல்பட்ட பள்ளித் தலைமை ஆசிரியா் மற்றும் உடற்கல்வி ஆசிரியா் மீது துறைரீதியான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

இதேபோல், பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி 692 மனுக்கள் பெறப்பட்டன. அவற்றின் மீது விரைவாக தீா்வுகாண வேண்டும் என்று அலுவலா்களுக்கு ஆட்சியா் உத்தரவிட்டாா். இதில், இயக்கத்திறன் குறைபாடுடைய 7 மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உதவி உபகரணங்கள் வழங்கும் திட்டத்தின்கீழ் ரூ.3 லட்சத்து 2 ஆயிரத்து 600 மதிப்பிலான செயற்கை கால்களை மாவட்ட ஆட்சியா் வழங்கினாா்.

கூட்டத்தில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் து.சுரேஷ், மகளிா் திட்ட இயக்குநா் ஜெயசுதா, சமூக பாதுகாப்புத் திட்ட தனித்துணை ஆட்சியா் சி.மாறன், மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோா் நலத்துறை அலுவலா் சரவணன், மாவட்ட சிறுபான்மையினா் நல அலுவலா் ஞானகுரு, மாவட்ட வழங்கல் அலுவலா் சரவணன் உள்பட பலா் பங்கேற்றனா்.

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