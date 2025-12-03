கோயம்புத்தூர்
பெங்களூரு-எா்ணாகுளம் ரயில் எண் மாற்றம்
கா்நாடக மாநிலம், பெங்களூரில் இருந்து கேரள மாநிலம், எா்ணாகுளத்துக்கு கோவை வழித்தடத்தில் இயக்கப்படும் இன்டா்சிட்டி ரயில் எண் மாற்றப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு: 12677 என்ற எண்ணில் கேஎஸ்ஆா் பெங்களூரு - எா்ணாகுளம் இடையே இயக்கப்பட்டு வந்த இன்டா்சிட்டி விரைவு ரயில் டிசம்பா் 3-ஆம் தேதி முதல் 16377 என்ற எண்ணில் இயக்கப்படும்.
இதேபோல, எா்ணாகுளம் - பெங்களூரு இடையே 12678 என்ற எண்ணில் இயக்கப்பட்டு வந்த எா்ணாகுளம் - பெங்களூரு இன்டா்சிட்டி ரயில் டிசம்பா் 3-ஆம் தேதி முதல் 16378 என்ற எண்ணில் இயக்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.