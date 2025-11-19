மெட்ரோ ரயில் திட்டம்! தமிழகத்தை வஞ்சிக்கிறது மத்திய அரசு: வைகோ குற்றச்சாட்டு
கோவை, மதுரை மெட்ரோ ரயில் திட்ட விவகாரத்தில் தமிழகத்தை மத்திய அரசு வஞ்சிக்கிறது என்று மதிமுக பொதுச் செயலாளா் வைகோ குற்றஞ்சாட்டியுள்ளாா்.
மதிமுக பொதுச்செயலாளா் வைகோ வருகிற ஜனவரி 2 முதல் 12-ஆம் தேதி வரை சமத்துவ நடைப்பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளாா். இதில் பங்கேற்க உள்ளவா்களிடம் மண்டல வாரியாக நோ்காணல் நடத்தி வருகிறாா். அதன் ஒரு பகுதியாக, கோவை சித்தாபுதூரில் உள்ள மதிமுக அலுவலகத்தில் நோ்காணல் நடத்தினாா்.
பின்னா் அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: கோவை, மதுரை மெட்ரோ ரயில் திட்டம் செயல்படுத்தப்படாது என அதிா்ச்சியூட்டும் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளாா்கள். 2011-ஆம் ஆண்டில் மெட்ரோ திட்டத்துக்கு 10 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் தொகை உள்ள நகரங்களை தோ்வு செய்தனா்.
தற்போது 20 லட்சத்துக்கும் குறைவான மக்கள் தொகை உள்ள சூரத், பாட்னா, விசாகப்பட்டினம் ஆகிய நகரங்களில் மெட்ரோ ரயில் திட்டப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. 2011 கணக்கெடுப்பின்டி கோவையில் 15 லட்சம் மக்கள் இருந்தனா். இப்போது மக்கள் தொகை கூடியுள்ளது. கோவை தமிழ்நாட்டின் இரண்டாவது பெரிய நகரம்.
கோவையில் மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை ரத்து செய்தது மத்திய அரசு செய்த வஞ்சகம், துரோகம். இதற்கு கண்டனத்தை தெரிவிக்கும் வகையிலும், கோவையில் மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை செயல்படுத்த கோரியும் கோவை செஞ்சிலுவை சங்கம் அருகே மதிமுக சாா்பில் வருகிற 24-ஆம் தேதி ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெறும்.
வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் ஜனநாயகத்துக்கு எதிரானது. இதில் தோ்தல் ஆணையத்தின் போக்கு ஒரு சாா்பாக இருக்கிறது. வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் நிறுத்தப்பட வேண்டும்.
ஜாதி, மத மோதல்கள், கொடூரமான வன்முறைகள் இளைய தலைமுறை இடையே ஏற்படுவது வருத்தமளிக்கிறது. இதை தடுக்க நடைப்பயணம் மேற்கொள்கிறேன். வழக்கமான நடைப்பயணத்தில் நான் அரசியல் பேசுவது கிடையாது. ஆனால் சட்டப் பேரவைத் தோ்தல் நெருங்கி வருவதால், திராவிட மாடல் நல்லாட்சி 2026- க்கு பிறகும் தொடர வேண்டும் என வலியுறுத்துவேன்.
50, 100 மதுக்கடைகளை அடைப்பதால் பலனில்லை. முழுமையாக மதுக்கடைகளை மூட வேண்டும் என வலியுறுத்துகிறோம்.
போதைப்பொருள், கஞ்சாவை அகற்ற காவல் துறை கடுமையான நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும். போதைப்பொருள்கள் விற்பனை செய்பவா்களுக்கு கடுமையான தண்டனை வழங்க வேண்டும் என்றாா்.
கட்சியின் மாநில அவைத் தலைவா் ஆடிட்டா் அா்ஜுனராஜ், உயா்நிலைக் குழு உறுப்பினா் ஆா்.ஆா்.மோகன்குமாா் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.