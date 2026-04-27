மாலத்தீவுக்கு கஞ்சா எண்ணெய் அனுப்பிய 2 போ் மீது வழக்கு

Updated On :26 ஏப்ரல் 2026, 7:41 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

மாலத்தீவுக்கு கஞ்சா எண்ணெய் அனுப்பிய 2 போ் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

ஈரோடு, மாணிக்கம்பாளையத்தைச் சோ்ந்தவா் தனுஷ்காந்தன் (19). அதே பகுதியைச் சோ்ந்தவா் கதிா்வேல் (21). நண்பா்களான இருவரும் பெரியவலசில் ஆன்லைன் வியாபார நிறுவனத்தை நடத்திவரும் கிஷோா்குமாா், திருப்பூா் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த அப்ரூதீன் ஆகியோரிடம் பணியாற்றி வந்துள்ளனா்.

ஆயுா்வேத ஷாம்பு பாட்டில் என்றும், மாலத்தீவில் இருக்கும் தங்களது நண்பரிடம் கொடுக்க வேண்டும் என்றும் கூறி, தனுஷ்காந்தன், கதிா்வேல் ஆகியோரை கிஷோா்குமாரும், அப்ரூதீனும் மாலத்தீவுக்கு அண்மையில் அனுப்பிவைத்துள்ளனா்.

பெங்களூரு விமான நிலையத்தில் இருந்து மாலத்தீவுக்கு தனுஷ்காந்தனும், கதிா்வேலும் சென்றுள்ளனா்.

அப்போது, மாலத்தீவு விமான நிலையத்தில் நடத்திய சோதனையில் அவா்கள் கொண்டு சென்றது கஞ்சா எண்ணெய் என்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, இருவரும் கைது செய்யப்பட்டு மாலத்தீவு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனா்.

இது குறித்து ஈரோடு வடக்கு போலீஸில் தனுஷ்காந்தனின் தாய் காயத்ரி சனிக்கிழமை புகாா் மனு அளித்தாா். அதில், பாதிக்கப்பட்ட தனது மகன் தனுஷ்காந்தன் மற்றும் கதிா்வேலை விடுவிக்க வேண்டும் என்றும், இதற்கு காரணமான கிஷோா்குமாா், அப்ரூதீன் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

இதன்பேரில், கிஷோா்குமாா், அப்ரூதீன் ஆகியோா் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

ஈரோடு ரயில் நிலையத்தில் 80 கஞ்சா சாக்லேட்டுகள் பறிமுதல்

ஈரோடு ரயில் நிலையத்தில் 80 கஞ்சா சாக்லேட்டுகள் பறிமுதல்

புழல் சிறைக்குள் கைதிகள் மோதல்: 12 போ் மீது வழக்கு

புழல் சிறைக்குள் கைதிகள் மோதல்: 12 போ் மீது வழக்கு

நெல்லையில் கஞ்சா எண்ணெய் பறிமுதல்: 4 போ் கைது

நெல்லையில் கஞ்சா எண்ணெய் பறிமுதல்: 4 போ் கைது

கஞ்சா வழக்கு குற்றவாளிகள் 5 போ் மீது குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தில் நடவடிக்கை

கஞ்சா வழக்கு குற்றவாளிகள் 5 போ் மீது குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தில் நடவடிக்கை

வீடியோக்கள்

வெள்ளிச்சுடரே பாடல்!
வீடியோக்கள்

வெள்ளிச்சுடரே பாடல்!

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
கன்னக்குழியா பாடல்!
வீடியோக்கள்

கன்னக்குழியா பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

25 ஏப்ரல் 2026
மண்டாடி படப்பிடிப்பு நிறைவு!
வீடியோக்கள்

மண்டாடி படப்பிடிப்பு நிறைவு!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

25 ஏப்ரல் 2026
வெற்றி உற்சாகத்தில் ஆர்சிபி கோலி | IPL 2026 | RCB | GT | RCB VS GT | Virat kohli
வீடியோக்கள்

வெற்றி உற்சாகத்தில் ஆர்சிபி கோலி | IPL 2026 | RCB | GT | RCB VS GT | Virat kohli

தினமணி செய்திச் சேவை

25 ஏப்ரல் 2026