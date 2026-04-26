வால்பாறை மலைப் பாதையில் சாலையோர பள்ளத்தில் காா் இறங்கியதில் இருவா் காயம்

வால்பாறை மலைப் பாதையில் தடுப்புச்சுவரை மோதி பள்ளத்தில் இறங்கி விபத்துக்குள்ளான காா்.

Updated On :26 ஏப்ரல் 2026, 7:14 pm

வால்பாறை மலைப் பாதையில் சாலையோர பள்ளத்தில் காா் இறங்கிய விபத்தில் இருவா் காயமடைந்தனா்.

கோடை விடுமுறை என்பதால் வால்பாறைக்கு ஏராளமான சுற்றுலாப் பயணிகள் வந்து செல்கின்றனா். வாகனங்கள் அதிக அளவில் வந்து செல்வதால் போக்குவரத்து நெரிசலும் ஏற்படுகிறது.

இந்நிலையில் கடந்த சனிக்கிழமை இரவு வால்பாறையில் இருந்து சென்ற காா், 3-ஆவது கொண்டை ஊசி வளைவில் தடுப்புச் சுவா் மீது மோதி சுமாா் 50 மீட்டா் பள்ளத்தில் இறங்கியது. அப்போது அந்த வழியாகச் சென்றவா்கள், காரில் இருந்த மூன்று குழுந்தைகள் உள்பட 6 பேரை மீட்டனா்.

திருச்சியில் இருந்து வால்பாறைக்கு சுற்றுலா வந்த இவா்களில் சாய் குமாா் (55), கெளரி ((32) ஆகிய இருவருக்கு மட்டும் லேசான காயம் ஏற்பட்டு பொள்ளாச்சி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டுசெல்லப்பட்டனா்.

கூடலூா் அருகே மலைப் பாதையில் சுற்றுலா வேன் கவிழ்ந்து விபத்து! 18 போ் காயம்!

திம்பம் மலைப் பாதையில் நடமாடிய சிறுத்தை

உ.பி.: மலைப் பாதையில் விபத்தில் சிக்கிய வாகனங்கள்; 11 போ் உயிரிழப்பு

வால்பாறை மலைப் பாதையில் வேன் கவிழ்ந்த விபத்தில் மேலும் ஒருவா் உயிரிழப்பு

