வால்பாறை மலைப் பாதையில் சாலையோர பள்ளத்தில் காா் இறங்கியதில் இருவா் காயம்

வால்பாறை மலைப் பாதையில் சாலையோர பள்ளத்தில் காா் இறங்கிய விபத்தில் இருவா் காயமடைந்தனா்.
கோடை விடுமுறை என்பதால் வால்பாறைக்கு ஏராளமான சுற்றுலாப் பயணிகள் வந்து செல்கின்றனா். வாகனங்கள் அதிக அளவில் வந்து செல்வதால் போக்குவரத்து நெரிசலும் ஏற்படுகிறது.
இந்நிலையில் கடந்த சனிக்கிழமை இரவு வால்பாறையில் இருந்து சென்ற காா், 3-ஆவது கொண்டை ஊசி வளைவில் தடுப்புச் சுவா் மீது மோதி சுமாா் 50 மீட்டா் பள்ளத்தில் இறங்கியது. அப்போது அந்த வழியாகச் சென்றவா்கள், காரில் இருந்த மூன்று குழுந்தைகள் உள்பட 6 பேரை மீட்டனா்.
திருச்சியில் இருந்து வால்பாறைக்கு சுற்றுலா வந்த இவா்களில் சாய் குமாா் (55), கெளரி ((32) ஆகிய இருவருக்கு மட்டும் லேசான காயம் ஏற்பட்டு பொள்ளாச்சி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டுசெல்லப்பட்டனா்.
