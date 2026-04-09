Dinamani
ராகுல், மில்லர் அதிரடி வீண்! ஒரு ரன் வித்தியாசத்தில் குஜராத் வெற்றி! இஸ்ரேல் தாக்குதல்களில் உருக்குலைந்த பெய்ரூட்.. பலி 250-ஐ கடந்தது!திமுக தோல்வி குறித்து புள்ளி விவரங்களுடன் விவாதிக்கத் தயார்: இபிஎஸ்ஈரானுக்கு வரி குறைப்பது குறித்து பேச்சுவார்த்தை : டிரம்ப்அதிமுக ஆட்சியில் கொளத்தூர் சிறப்பான தொகுதியாக மாறும்:எடப்பாடி பழனிசாமிஅமெரிக்கா - ஈரான் போர்நிறுத்தம்: ரஷியா வரவேற்பு!நேபாளத்தில் மற்றொரு முன்னாள் பிரதமருக்கு எதிராக பிடி ஆணை!தேர்தல் ஆணையமும் காவிமயமாகி விட்டது! தலைமைச் செயலர் மாற்றத்துக்கு முதல்வர் கண்டனம்!ஈரானைவிட்டு உடனடியாக வெளியேறுங்கள்! இந்தியர்களுக்கு தூதரகம் முக்கிய அறிவுறுத்தல்!அமெரிக்கா - ஈரான் போர்நிறுத்தம்: இந்தியா வரவேற்பு!ரூ.80,000 கோடியில் பச்சபத்ரா எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலை! ஏப்.21-ல் திறந்துவைக்கிறார் பிரதமர் மோடி!இபிஎஸ்ஸின் தனிச் செயலராக இருந்தவர் புதிய தலைமைச் செயலர்!
/
கோயம்புத்தூர்

சோலையாறு அணையில் புதிய மதகுகள் பொருத்தம்

சோலையாறு அணையில் பழைய மதகுகள் அப்புறப்படுத்தப்பட்டு புதிய மூன்று மதகுகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன.

News image

சோலையாறு அணையில் புதிதாக பொருத்தப்பட்டுள்ள மூன்று  மதகுகள்.

Updated On :8 ஏப்ரல் 2026, 9:10 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சோலையாறு அணையில் பழைய மதகுகள் அப்புறப்படுத்தப்பட்டு புதிய மூன்று மதகுகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன.

கோவை மாவட்டம், வால்பாறையை அருகே சோலையாறு அணை உள்ளது.

இது, ஆழியாறு, பரம்பிக்குளம் நீா்ப்பாசனத் திட்டத்தின் முக்கிய அணையாக விளங்குகிறது. இந்த அணையில் தேக்கப்படும் நீா் மூலம் இரண்டு மின் நிலையங்களில் மின் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. மேலும், அணையில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் நீா் மூலம் சமவெளியை சோ்ந்த பல லட்சம் விவசாயிகள் பயன்பெற்று வருகின்றனா்.

அணையின் தன்மையை உறுதிசெய்யும் வகையில் ஆண்டுதோறும் புனரமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

தற்போது கடும் வெயில் காரணமாக நீா்வரத்து இல்லாமல் போனதால் அணையின் நீா்மட்டம் 5 அடியாக உள்ளது. இந்நிலையில் அணையில்

தற்போது பல்வேறு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நிலையில், 55 ஆண்டுகளுக்குப் பின் அணையில் இருக்கும் மூன்று மதகுகளும் அப்புறப்படுத்தப்பட்டு புதிதாக மதகுகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் முழு கொள்ளளவில் நீா் இருக்கும்போது எந்த ஒரு கசிவும் இருக்காது என்று பொதுப்பணித் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.

தொடர்புடையது

நாசாவின் 'ஆர்டெமிஸ் 2' புதிய சாதனை

நாசாவின் 'ஆர்டெமிஸ் 2' புதிய சாதனை

வழக்குரைஞா்கள் சங்க நிா்வாகிகள் பொறுப்பேற்பு

வழக்குரைஞா்கள் சங்க நிா்வாகிகள் பொறுப்பேற்பு

வீடூா் அணை மதகுகள் பராமரிப்பின்போது தீ விபத்து: மூவா் காயம்

வீடூா் அணை மதகுகள் பராமரிப்பின்போது தீ விபத்து: மூவா் காயம்

மணிமுக்தா அணையில் புதிதாக மதகுகள் பொருத்தும் பணி: மாவட்ட ஆட்சியா் ஆய்வு

மணிமுக்தா அணையில் புதிதாக மதகுகள் பொருத்தும் பணி: மாவட்ட ஆட்சியா் ஆய்வு

வீடியோக்கள்

நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!
வீடியோக்கள்

நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
பூக்கட்டும் பாடல்!
வீடியோக்கள்

பூக்கட்டும் பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
மிஸ்டர் எக்ஸ் டீசர்!
வீடியோக்கள்

மிஸ்டர் எக்ஸ் டீசர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
கண்ணம்மா என் கண்ணம்மா பாடல்!
வீடியோக்கள்

கண்ணம்மா என் கண்ணம்மா பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு