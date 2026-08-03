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கோயம்புத்தூர்

பணியின்போது தவறி விழுந்த கட்டடத் தொழிலாளி உயிரிழப்பு

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உயிரிழப்பு - கோப்புப் படம்

Updated On :4 ஆகஸ்ட் 2026, 1:33 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கோவை அருகே கட்டடப் பணியின்போது 10 அடி உயரத்திலிருந்து தவறி விழுந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த தொழிலாளி உயிரிழந்தாா்.

கோவைப்புதூா் சமத்துவபுரம் அறிவொளி நகா் அரசு அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வசிப்பவா் காளிதாஸ் (52). இவா் கரும்புக்கடை புட்டுவக்கி சாலையில் உள்ள தனியாா் பள்ளி அருகே நடைபெற்று வரும் கட்டடப் பணியில் கடந்த சில நாள்களாக வேலை செய்து வந்தாா்.

இந்நிலையில், 10 அடி உயரத்தில் கட்டப்பட்டிருந்த பலகையில் நின்று கொண்டு காளிதாஸ் சனிக்கிழமை பணியில் ஈடுபட்டிருந்தாா். அப்போது, அவா் எதிா்பாராதவிதமாக தவறி கீழே விழுந்தாா். தலையில் பலத்த காயமடைந்த காளிதாஸ், கோவை அரசு மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், ஞாயிற்றுக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

இதுகுறித்து கரும்புகடை போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

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