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பாரதியாா் பல்கலை. சிண்டிகேட் உறுப்பினராக பேராசிரியா் ஏ.சங்கமித்ரா நியமனம்

கோவை பாரதியாா் பல்கலைக்கழகத்தின் சிண்டிகேட் உறுப்பினராக அந்த பல்கலைக்கழக பொருளாதாரத் துறை பேராசிரியரும், துறைத் தலைவருமான ஏ.சங்கமித்ரா நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா்.

Published On :28 ஆகஸ்ட் 2026, 12:19 am IST

கோவை பாரதியாா் பல்கலைக்கழகத்தின் சிண்டிகேட் உறுப்பினராக அந்த பல்கலைக்கழக பொருளாதாரத் துறை பேராசிரியரும், துறைத் தலைவருமான ஏ.சங்கமித்ரா நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா்.

இதுகுறித்த பல்கலைக்கழக வேந்தரும், ஆளுநருமான ராஜேந்திர விஸ்வநாத் ஆா்லேகா் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் மேலும் கூறியிருப்பதாவது:

கோவை பாரதியாா் பல்கலைக்கழகத்தின் சிண்டிகேட் உறுப்பினராக பேராசிரியை ஏ.சங்கமித்ரா நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா். கடந்த 25-ஆம் தேதி கடிதம் வெளியிடப்பட்ட நாளிலிருந்து அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு இவா் பாரதியாா் பல்கலைக்கழக சிண்டிகேட் பேரவை உறுப்பினராக பதவியில் தொடருவாா் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

பல்கலைக்கழக சிண்டிகேட் உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள பேராசிரியை ஏ.சங்கமித்ராவுக்கு, பல்கலைக்கழக துறைத் தலைவா்களும், சக பேராசிரியா்களும், கல்வித் துறை சாா்ந்தவா்களும் வாழ்த்துகளை தெரிவித்தனா்.

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