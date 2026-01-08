தவறான தகவல் அளித்து கடவுச்சீட்டு பெற விண்ணப்பித்த இலங்கையைச் சோ்ந்தவா் கைது
இலங்கை குடியுரிமையை ரத்து செய்துவிட்டு, தவறான முகவரி மூலம் கடவுச்சீட்டு பெற விண்ணப்பித்திருந்த இலங்கையைச் சோ்ந்த நபரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
கோவை வெள்ளலூா் மலையம்மன் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் சிவகுமாா் (56). இலங்கையைச் சோ்ந்த இவா் கடந்த 2002-ஆம் ஆண்டு கோவைக்கு வந்தாா். பின்னா், ஆலாந்துறையில் விசாலாட்சி என்பவரைக் காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டாா். தொடா்ந்து அவா் இலங்கை குடியுரிமையை ரத்து செய்துவிட்டு அவரது மனைவியின் முகவரி மூலம் ஆதாா் அட்டை, ஓட்டுநா் உரிமம், வாக்காளா் அடையாள அட்டை மற்றும் குடும்ப அட்டை ஆகியவற்றை பெற்றாா்.
கடந்த சில நாள்களுக்கு முன்பு தனது மனைவியின் முகவரி மூலம் பெற்ற அடையாள அட்டையைப் பயன்படுத்தி சிவகுமாா் கடவுச்சீட்டு கேட்டு விண்ணப்பம் செய்திருந்தாா். அவரது முகவரி மற்றும் ஆதாா் உள்ளிட்ட சுயவிவரங்களை விசாரித்து அறிக்கை கொடுப்பதற்காக கோவை மாநகர போலீஸாா் அண்மையில் சிவகுமாரின் வீட்டுக்குச் சென்றனா். அப்போதுதான் சிவகுமாா் இலங்கை குடியுரிமையை ரத்து செய்துவிட்டு, தற்போதைய முகவரி மூலம் கடவுச்சீட்டுக்கு விண்ணப்பித்து இருந்தது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்த புகாரின்பேரில், போத்தனூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து சிவகுமாரைக் கைது செய்தனா்.