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கோயம்புத்தூர்

பராமரிப்புப் பணி: கேரள ரயில்கள் தாமதமாக இயக்கம்

ஈரோடு - சேலம் இடையே மகுடஞ்சாவடி - வீரபாண்டி சாலை ரயில் நிலையப் பகுதியில் பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறுவதால் கேரள ரயில்கள் தாமதமாக இயக்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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Updated On :11 ஜூலை 2026, 12:03 am IST

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ஈரோடு - சேலம் இடையே மகுடஞ்சாவடி - வீரபாண்டி சாலை ரயில் நிலையப் பகுதியில் பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறுவதால் கேரள ரயில்கள் தாமதமாக இயக்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது குறித்து சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு: பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக எா்ணாகுளம் - டாடாநகா் விரைவு ரயில் ஜூலை 13, 15 மற்றும் 18- ஆகிய தேதிகளில் 50 நிமிஷங்கள் தாமதமாக இயக்கப்படும். இதேபோல, ஆலப்புழை - தன்பாத் விரைவு ரயில் (எண்: 13352) ஜூலை 13, 15,18

ஆகிய தேதிகளில் 20 நிமிஷங்கள் தாமதமாக இயக்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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