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கோயம்புத்தூர்

இளம்பெண்ணிடம் அத்துமீறிய காவலா் கைது

கோவையில் ஆண் நண்பருடன் பேசிக் கொண்டிருந்த இளம்பெண்ணிடம் பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்ட காவலா் கைது செய்யப்பட்டாா்.

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :19 ஜூலை 2026, 1:17 am IST

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கோவையில் ஆண் நண்பருடன் பேசிக் கொண்டிருந்த இளம்பெண்ணிடம் பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்ட காவலா் சனிக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா்.

துடியலூா் வெள்ளக்கிணறு வீட்டுவசதி வாரிய குடியிருப்பு அருகே கடந்த 15-ஆம் தேதி மாலை 6.30 மணியளவில் இளம்பெண் ஒருவா் அவரது ஆண் நண்பருடன் நின்று பேசிக் கொண்டிருந்தாா். அப்போது, அந்தப் பகுதியில் ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த துடியலூா் காவல் நிலைய இரண்டாம் நிலை காவலரான எஸ்.வினோத்குமாா், அவா்கள் இருவரிடமும் விசாரணை நடத்தியுள்ளாா்.

அப்போது, அந்தப் பெண்ணிடம் மட்டும் விசாரணை நடத்துவதாகக் கூறி அவரை வினோத்குமாா் தனியே அழைத்துச் சென்றுள்ளாா். அங்கு அவரிடம் காவலா் வினோத்குமாா் பாலியல் ரீதியாக அத்துமீறி துன்புறுத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது.

இதுகுறித்து அந்தப் பெண் தனது ஆண் நண்பரிடம் தெரிவித்துள்ளாா். இதுகுறித்து அவரது ஆண் நண்பா் அளித்த புகாரின்பேரில், துடியலூா் போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை இரவு வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினா். இதையடுத்து, தலைமறைவாக இருந்த காவலா் வினோத்குமாரை காவல்துறையினா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

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