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கோயம்புத்தூர்

இளம்பெண்ணிடம் அத்துமீறல்: காவலா் பணியிடை நீக்கம்

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பணியிடை நீக்கம்.

Updated On :20 ஜூலை 2026, 2:24 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கோவையில் ஆண் நண்பருடன் பேசிக் கொண்டிருந்த இளம்பெண்ணிடம் பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டு கைதான காவலா் ஞாயிற்றுக்கிழமை பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டாா்.

கோவை, துடியலூா் காவல் நிலைய எல்லைக்குள்பட்ட வெள்ளக்கிணறு வீட்டு வசதி வாரிய குடியிருப்பு அருகே இளம்பெண் ஒருவா் தனது ஆண் நண்பருடன் நின்று கடந்த 15-ஆம் தேதி மாலை 6 மணியளவில் பேசிக் கொண்டிருந்தாா். அப்போது, அந்தப் பகுதியில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்த துடியலூா் காவல் நிலைய இரண்டாம் நிலைக் காவலா் எஸ்.வினோத்குமாா், அவா்களிடம் விசாரணை நடத்தியுள்ளாா்.

பின்னா், தனியாக விசாரணை நடத்த வேண்டும் எனக்கூறி அந்தப் பெண்ணை தனியிடத்துக்கு அழைத்துச் சென்ற அவா், பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

இது குறித்த புகாரின்பேரில் வழக்குப் பதிவு செய்த துடியலூா் போலீஸாா், தலைமறைவான காவலா் வினோத்குமாரை சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

இந்நிலையில், காவலா் வினோத்குமாரை பணியிடை நீக்கம் செய்து கோவை மாநகர காவல் ஆணையா் என்.கண்ணன் ஞாயிற்றுக்கிழமை உத்தரவிட்டாா்.

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