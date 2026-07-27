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கோயம்புத்தூர்

கஞ்சா, போதை மாத்திரைகளை விற்பனைக்கு வைத்திருந்த 4 போ் கைது!

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :28 ஜூலை 2026, 12:07 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கோவையின் பல்வேறு பகுதிகளில் கஞ்சா மற்றும் போதை மாத்திரைகளை விற்பனை செய்வதற்காக வைத்திருந்த 4 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

கோவையில் போதைப்பொருள்கள் விற்பனையைத் தடுக்க மாநகரக் காவல் துறையினா் தீவிர கண்காணிப்புப் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா்.

உக்கடம் பழைய பேருந்து நிலையப் பகுதியில் போலீஸாா் ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தபோது பழைய நுழைவாயில் அருகே சந்தேகத்துக்கிடமளிக்கும் வகையில் நின்றிருந்த குனியமுத்தூரைச் சோ்ந்த சஹாபுதீன் (23) என்பவரைப் பிடித்து போலீஸாா் சோதனையிட்டனா்.

இதில் அவரிடமிருந்து 50 டைடால் மற்றும் 10 நைட்ரஜேபம் என மொத்தம் 60 போதை மாத்திரைகள் இருந்தது தெரியவந்தது. அவற்றை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்து, சஹாபுதீனைக் கைது செய்தனா்.

3.400 கிலோ பறிமுதல்

கோவை, செளரிபாளையம் பகுதியில் பீளமேடு போலீஸாா் ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டனா். அன்னை வேளாங்கண்ணி நகா் கல்லறைத் தோட்டம் பின்பகுதியில் சந்தேகத்துக்கிடமளிக்கும் வகையில் நின்றிருந்த வீரியம்பாளையம் காளப்பட்டி சாலை பகுதியைச் சோ்ந்த நாகராஜன் (39) என்பவரைப் பிடித்து சோதனை செய்ததில் விற்பனை செய்வதற்காக அவா் கஞ்சா வைத்திருந்தது தெரியவந்தது. அவரை போலீஸாா் கைது செய்து ஒரு கிலோ 100 கிராம் கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனா்.

இதேபோல சரவணம்பட்டி காா்த்திக் நகா் மாா்க்கெட் பகுதியில் கஞ்சா விற்ற செளரிபாளையம் சாமியாா் வீதியைச் சோ்ந்த முகிலன் (22) என்பவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா். இவரிடமிருந்து ஒரு கிலோ 100 கிராம் கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

சரவணம்பட்டி துடியலூா் சாலை பகுதியில் உள்ள காலி மைதானத்தில் கஞ்சா விற்ற தா்மராஜ் (40) என்பவரை போலீஸாா் கைது செய்து, ஒரு கிலோ 200 கிராம் கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனா்.

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