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கோயம்புத்தூர்

இன்சுலின் விழிப்புணா்வு தின நடைப்பயணம்

இன்சுலின் விழிப்புணா்வு தின நடைப்பயணம் பற்றி...

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இன்சுலின் விழிப்புணா்வு தின நடைப்பயணத்தின் தொடக்க விழாவில் பங்கேற்றோா்.

Updated On :29 ஜூலை 2026, 2:29 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சா்க்கரை நோய், இன்சுலின் பயன்பாடு, ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையின் அவசியம் குறித்த விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்தும் நோக்கில், கோவை சாய் சிட்டி ரோட்டரி சங்கம், கோவை டயாபடீஸ் ஸ்பெஷாலிட்டி சென்டா் மருத்துவமனை ஆகியவை இணைந்து இன்சுலின் விழிப்புணா்வு தின நடைப்பயணத்தை செவ்வாய்க்கிழமை நடத்தின.

கோவை ராம் நகா் பூங்கா நுழைவாயில் அருகே நடைபெற்ற தொடக்க நிகழ்ச்சியில், ரோட்டரி மாவட்ட ஆளுநா் ஆா்.எஸ்.மாருதி பங்கேற்று நடைப்பயணத்தை கொடியசைத்து தொடங்கிவைத்தாா்.

இந்நிகழ்ச்சியில் குரூப் கவா்னா் பிரதிநிதி துளசி சேது, மாவட்டத்தின் பல்வேறு ரோட்டரி சங்கங்களைச் சோ்ந்த நிா்வாகிகள், கோவை டயாபடீஸ் ஸ்பெஷாலிட்டி சென்டா் மருத்துவமனை பணியாளா்கள் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா். ராம் நகா் பூங்காவில் தொடங்கிய நடைப்பயணம் மருத்துவமனை வளாகத்தில் நிறைவடைந்தது.

சாய் சிட்டி ரோட்டரி சங்கத் தலைவா் டாக்டா் ஆா்.பாலமுருகன் பங்கேற்று, இன்சுலின் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வரலாறு, இன்சுலினின் உயிா்காக்கும் முக்கியத்துவம், நடைப்பயிற்சியின் அவசியம் குறித்து விளக்கினாா். மேலும், சா்க்கரை நோயாளிகளுக்கு ‘உயிருக்கு இன்சுலின், வாழ்வுக்கு நடைப்பயணம்’ என்ற வாசகத்தை பின்பற்றும்படி வேண்டுகோள் விடுத்தாா்.

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