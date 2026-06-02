Dinamani
டாஸ்மாக்கில் மதுபாட்டிலுக்கு ரூ.10 கூடுதலாக வசூலிக்கப்படும் பிரச்னைக்கு விரைவில் முற்றுப்புள்ளி: அமைச்சா் க.விக்னேஷ் உறுதி

டாஸ்மாக் கடைகளில் மதுபாட்டிலுக்கு ரூ.10 கூடுதலாக வசூலிக்கப்படும் விவகாரத்துக்கு இந்த மாதத்துக்குள் முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்படும் என்று மதுவிலக்கு, ஆயத்தீா்வை துறை அமைச்சா் க.விக்னேஷ் கூறியுள்ளாா்.

கோவையில் டைபெற்ற ஆய்வுக் கூட்டத்தில் பேசுகிறாா் மதுவிலக்கு, ஆயத்தீா்வைத் துறை அமைச்சா் க.விக்ணேஷ். உடன், மாவட்ட ஆட்சியா் பவன்குமாா் க.கிரியப்பனவா், மாநகர காவல் ஆணையா் என். கண்ணன் உள்ளிட்டோா்.

Updated On :2 ஜூன் 2026, 2:07 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கோவை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகக் கூட்ட அரங்கில் மதுவிலக்கு, ஆயத்தீா்வைத் துறை அமைச்சா் க.விக்னேஷ் தலைமையில் துறை சாா்ந்த பணி ஆய்வுக் கூட்டம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. இதில் ஆட்சியா் பவன்குமாா் க.கிரியப்பனவா், மாநகர காவல் ஆணையா் என்.கண்ணன், காவல் கண்காணிப்பாளா் பவன்குமாா் ரெட்டி, துணை ஆணையா் (கலால்) முருகேசன், டாஸ்மாக் முதுநிலை மண்டல மேலாளா் கோவிந்தராஜ் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

இதில், அமைச்சா் க.விக்னேஷ் பேசியதாவது:

தமிழகத்தில் போதைப்பொருள்கள் இருக்கக்கூடாது என்பதுதான் முதல்வரின் உத்தரவு. போதையில்லா தமிழ்நாட்டை உருவாக்கும் வகையில் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. கோவையில் போதைப்பொருள்களைக் கட்டுப்படுத்தும் வகையில் பள்ளி, கல்லூரிகள், விடுதிகள், பேருந்து நிலையங்கள், ரயில் நிலையங்கள், பெட்டிக் கடைகள், மருந்துக் கடைகளில் தொடா் சோதனை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

மாவட்ட எல்லைகளில் உள்ள அனைத்து சோதனைச் சாவடிகளிலும் ஆய்வு மேற்கொள்ள வேண்டும். தொழிலாளா்கள் அதிகம் கூடும் சரவணம்பட்டி, விமான நிலையம் வழித்தடம், ஈச்சனாரி, ரத்தினபுரி, கவுண்டம்பாளையம், கரும்புக்கடை, புல்லுக்காடு, வெள்ளலூா், சௌரிபாளையம், காமராஜபுரம், சித்தாபுதூா், செல்வபுரம், புலியகுளம் ஆகிய பகுதிகளில் கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என்றாா்.

இதைத்தொடா்ந்து செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறும்போது, ‘டாஸ்மாக் கடைகளில் மதுபாட்டில்களுக்கு கூடுதலாக ரூ.10 வசூலிக்கப்படுவதைத் தடுப்பதற்கான பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. இதுதொடா்பாக டாஸ்மாக் பணியாளா்களிடம் பேசி கால அவகாசத்தை நிா்ணயித்துள்ளோம். ஜூன் மாதத்துக்குள் இப்பிரச்னைக்கு உறுதியாக முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்படும். இந்த விவகாரத்தில் அரசு மாற்றி மாற்றிப் பேசுவதாகக் கூறப்படுவது உண்மையல்ல.

அரசு அறிவித்தபடி முதல்கட்டமாக 461 டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்பட்டுள்ளன. எந்தெந்த ஊா்களில், எவ்வளவு கடைகள் மூடப்பட்டுள்ளன என்பது குறித்த முழுமையான பட்டியல் இன்னும் 2 அல்லது 3 நாள்களில் அதிகாரப்பூா்வமாக வெளியிடப்படும். போதைப்பொருள் இல்லாத தமிழ்நாட்டை உருவாக்கி, அடுத்த தலைமுறையை ஆரோக்கியமாக உருவாக்க வேண்டும் என்பதே முதல்வரின் லட்சியம்.

மற்ற அமைச்சா்களைப்போல மதுவிலக்குத் துறையில் நேரடி கள ஆய்வு மேற்கொள்வது கடினம். மேலும், வெறும் புகைப்படம், விடியோக்களில் இடம்பெற வேண்டும் என்பதற்காக எந்த இடத்துக்கும் ஆய்வுக்குச் செல்லமாட்டேன். ஓா் இடத்துக்கு நேரில் செல்கிறேன் என்றால் அங்கு தவறு நடைபெற்றிருந்தால் அதற்கான சட்ட நடவடிக்கை மிகவும் கடுமையாக இருக்கும்’ என்றாா்.

கூடுதல் பணம் கேட்ட டாஸ்மாக் ஊழியா்கள் கைது

