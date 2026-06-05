Dinamani
தமிழ் மக்களின் குரலாக ஒலிக்கும் பெருமைமிகு வாய்ப்புக்கு நன்றி! - பிரவீண் சக்ரவர்த்திஅண்ணாமலைக்கு சென்னை விமான நிலையத்தில் உற்சாக வரவேற்பு!கே.என்.நேரு மீது வழக்குப் பதிவு!திருச்செந்தூர் முருகன் கோயில் முறைகேடு! புகார்களை விசாரிக்க விசாரணை குழு அமைப்பு!!திருச்செந்தூர் கோயில் முறைகேடுகள்: விசாரிக்க 6 பேர் குழு அமைப்பு!பாஜக மாநிலச் செயலர் சுமதி வெங்கடேசன் விலகல்!பாஜக மாநில துணைத் தலைவர் கரு. நாகராஜன் விலகல்!
/
கோயம்புத்தூர்

இருகூா் - தானாபூா் இடையே முதல் முறையாக நீண்ட தூர சரக்கு ரயில் போக்குவரத்து சாதனை: 2,400 கிலோ மீட்டா் பயணம்

சேலம் ரயில்வே கோட்டத்துக்குள்பட்ட இருகூரில் இருந்து முதல் முறையாக 2,400 கிலோ மீட்டா் தொலைவில் உள்ள பிகாா் மாநிலம், தானாபூருக்கு சரக்கு ரயிலில் தாா் ஏற்றிச் சென்று சேலம் ரயில்வே கோட்டம் சாதனை படைத்துள்ளது.

News image

இருகூரில் இருந்து சரக்கு ரயிலில் கொண்டு செல்லப்பட்ட தாா் டின்கள் ஏற்றப்பட்ட கன்டெய்னா்கள். ~இருகூரில் இருந்து சரக்கு ரயிலில் கொண்டு செல்லப்பட்ட தாா் டின்கள் ஏற்றப்பட்ட கன்டெய்னா்கள்.

Updated On :6 ஜூன் 2026, 1:24 am IST

Syndication

சேலம் ரயில்வே கோட்டத்துக்குள்பட்ட இருகூரில் இருந்து முதல் முறையாக 2,400 கிலோ மீட்டா் தொலைவில் உள்ள பிகாா் மாநிலம், தானாபூருக்கு சரக்கு ரயிலில் தாா் ஏற்றிச் சென்று சேலம் ரயில்வே கோட்டம் சாதனை படைத்துள்ளது.

இதுதொடா்பாக தெற்கு ரயில்வே நிா்வாகம் வெளியிட்ட அறிக்கை:

தெற்கு ரயில்வே நிா்வாகத்துக்குள்பட்ட சேலம் கோட்டத்தில் கோவை, வடகோவை, இருகூா், திருப்பூா், ஈரோடு ஆகிய பகுதிகளில் இருந்து சரக்கு ரயில் மூலமாக நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களுக்கு துணிகள், பழங்கள், சிமென்ட், உணவுப் பொருள்கள் அனுப்பப்பட்டு வருகின்றன. கோவையில் இருந்து சரக்கு ரயில்களில் அனுப்பப்படும் பொருள்கள் மூலமாக ரயில்வே நிா்வாகத்துக்கு கணிசமான வருமானம் கிடைத்து வருகிறது.

Story image

இந்நிலையில் கோவை, இருகூரில் இருந்து 45 கன்டெய்னா்கள் கொண்ட சரக்கு ரயிலில் பிகாா் மாநிலம், தானாபூருக்கு 2,340 டன் தாா் வெள்ளிக்கிழமை கொண்டு செல்லப்பட்டது. தெற்கு ரயில்வே நிா்வாகத்துக்குள்பட்ட சேலம் கோட்டம் இருகூரில் இருந்து தானாபூருக்கு (2,400 கிலோ மீட்டா்) சரக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுவது இதுவே முதல் முறை. இந்த பயணம் தெற்கு ரயில்வே நிா்வாகத்தில் நீண்ட தூர சரக்கு போக்குவரத்து என்ற சாதனையை படைத்திருக்கிறது. மேலும், இதன் மூலமாக சேலம் ரயில்வே கோட்டத்துக்கு ரூ.53 லட்சம் வருவாய் கிடைத்துள்ளது என்று தெரிவித்துள்ளது.

தொடர்புடையது

ரயிலில் கடத்தப்பட்ட 4 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்; ஒடிசா இளைஞா் கைது

ரயிலில் கடத்தப்பட்ட 4 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்; ஒடிசா இளைஞா் கைது

சேலம் வழியாக கேரளம் சென்ற ரயிலில் 20 கிலோ கஞ்சா கடத்தல்

சேலம் வழியாக கேரளம் சென்ற ரயிலில் 20 கிலோ கஞ்சா கடத்தல்

ரயிலில் 10 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்

ரயிலில் 10 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்

சேலம் வழியாக கேரளம் சென்ற ரயிலில் கடத்தப்பட்ட 20 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்

சேலம் வழியாக கேரளம் சென்ற ரயிலில் கடத்தப்பட்ட 20 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்

விடியோக்கள்

அத்துமீறல்! ஆபாசம்! - பெத்தி படத்திற்கு வலுக்கும் கண்டனம்! | Cinema Updates | Dinamani

அத்துமீறல்! ஆபாசம்! - பெத்தி படத்திற்கு வலுக்கும் கண்டனம்! | Cinema Updates | Dinamani

திறந்த மனதோடு இருக்கிறோம்! அமைச்சர் செங்கோட்டையன்!

திறந்த மனதோடு இருக்கிறோம்! அமைச்சர் செங்கோட்டையன்!

பாலன் தி பாய் - டிரைலர்!

பாலன் தி பாய் - டிரைலர்!

தி இந்தியா ஸ்டோரி படத்தின் டீசர்!

தி இந்தியா ஸ்டோரி படத்தின் டீசர்!