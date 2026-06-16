கோவை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த கைதி தப்பிய விவகாரத்தில், மேலும் ஒரு காவலா் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளாா்.
ஆந்திர மாநிலத்தைச் சோ்ந்தவா் பிம்மிடு அஜித்குமாா் (26). இவா் ஆன்லைன் காா் விற்பனை செயலிகளில் மூலம் மற்றவா்களின் சொகுசு காா்களின் விவரங்களை எடுத்து, அவை தன்னுடைய காா் என்பதுபோல போலியாகப் பதிவேற்றம் செய்து, அவற்றை குறைந்த விலைக்கு விற்பதாகக் கூறி ஆந்திரம் மற்றும் தெலங்கானா மாநிலங்களில் பல லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்த சம்பவத்தில் கைது செய்யப்பட்டாா்.
அங்கிருந்து போலீஸாரின் காவலின்போது தப்பி திருப்பூருக்கு வந்த பிம்மிடு அஜித்குமாா் இங்கும் தனது வழக்கமான பாணியில் காா் விற்பனை செய்வதாகக் கூறி மோசடியில் ஈடுபட்டுள்ளாா்.
இதுகுறித்த புகாரின்பேரில் திருப்பூா் போலீஸாரால் கைது செய்யப்பட்ட இவா் கடந்த வாரம் கோவை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டாா். உடல்நிலை சரியில்லை என கூறியதை அடுத்து, கடந்த 11 -ஆம் தேதி கோவை அரசு மருத்துவமனையில் உள்ள கைதிகளுக்கான வாா்டில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்றாா். கடந்த 12-ஆம் தேதி இரவு கழிப்பறைக்குச் செல்வதாகக் கூறி அவா் அங்கிருந்து தப்பினாா்.
இதுகுறித்த புகாரின்பேரில், ரேஸ்கோா்ஸ் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, சேலம் மாவட்டம், ஓமலூரில் பதுங்கியிருந்த பிம்மிடு அஜித்குமாரைக் கைது செய்தனா். விசாரணையில் அவா் தப்பிச் செல்ல ஆயுதப்படை இரண்டாம் நிலைக் காவலா் ஷேக் முகமது ரோஷன் (42) உதவியது தெரியவந்தது.
இதற்காக ஷேக் முகமது ரோஷன் ரூ. 20 ஆயிரம் முன்பணமாக பெற்றதும், பின்னா், கணிசமான தொகை தரவேண்டும் என பேச்சுவாா்த்தை நடத்தியிருந்ததும் தெரியவந்தது.
இந்த வழக்கில் ஷேக் முகமது ரோஷன் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், அவரை மாநகர காவல் ஆணையா் கண்ணன் பணியிடை நீக்கம் செய்து உத்தரவிட்டாா்.
பணியின்போது அஜாக்கிரதையாக செயல்பட்டதாக சிறப்பு காவல் உதவியாளா் பெரியசாமி, காவலா்கள் பாரதிதாசன், அசோக்குமாா் ஆகிய மூவா் ஏற்கெனவே பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டனா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.