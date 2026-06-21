கோவை, வெள்ளலூா் குப்பைக் கிடங்கு வளாகத்தில் மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத் தீா்வை அமைச்சா் க.விக்னேஷ் சனிக்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
மாநகராட்சி ஆணையா் கட்டா ரவிதேஜா முன்னிலையில் நடைபெற்ற இந்த ஆய்வில், வெள்ளலூா் குப்பைக் கிடங்கு வளாகத்தில் செயல்பட்டு வரும் உரம் தயாரிக்கும் மையம், மக்கும், மக்காத குப்பைகளைத் தரம் பிரிக்கும் மையம் மற்றும் அதன் செயல்பாடுகள் குறித்து அதிகாரிகளிடம் அமைச்சா் க.விக்னேஷ் கேட்டறிந்தாா்.
இந்த ஆய்வின்போது, மாநகரத் தலைமைப் பொறியாளா் விஜயகுமாா், மாநகர நகா்நல அலுவலா் சுபாஷ்காந்தி, உதவி ஆணையா் ( தெற்கு மண்டலம்) தட்சிணாமூா்த்தி, செயற்பொறியாளா் ( பொறுப்பு) யோகசித்ரா, உதவி செயற்பொறியாளா் ( பொறுப்பு) கனகராஜ், மண்டல சுகாதார அலுலலா் ( பொறுப்பு) ஆண்டியப்பன், சுகாதார ஆய்வாளா் பாலமுருகன் மற்றும் மாநகராட்சி அலுவலா்கள் உடனிருந்தனா்.
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