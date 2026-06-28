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கோயம்புத்தூர்

கோவை மத்திய சிறையில் போக்ஸோ கைதி திடீா் உயிரிழப்பு

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உயிரிழப்பு - கோப்புப்படம்

Updated On :28 ஜூன் 2026, 1:47 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் கோவை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த கைதி உடல்நலக்குறைவால் உயிரிழந்தாா்.

கோவை மாநகா், சரவணம்பட்டி பகுதியைச் சோ்ந்தவா் ஜாகீா் உசேன் (57). இவா் மாநகர அனைத்து மகளிா் காவல் நிலைய (மேற்கு) போலீஸாரால் போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டு கோவை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தாா். சா்க்கரை நோய் மற்றும் சிறுநீரகக் கோளாறால் பாதிக்கப்பட்ட அவருக்கு கடந்த ஜூன் 19-ஆம் தேதி உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டது.

சிறை வளாக மருத்துவமனையில் முதலுதவி அளிக்கப்பட்ட பிறகு, தீவிர சிகிச்சைக்காக கோவை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டாா். அங்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், வெள்ளிக்கிழமை ஜாகீா் உசேன் உயிரிழந்தாா்.

இதுகுறித்து ரேஸ்கோா்ஸ் போலீஸாா் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

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