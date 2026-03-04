Dinamani
இறுதி ஆட்டத்துக்கு முன்னேறுவது யாா்? இன்று இங்கிலாந்துடன் பலப்பரீட்சை நடத்தும் இந்தியாதமிழகத்தில் இன்றும், நாளையும் வெப்ப நிலை உயர வாய்ப்புபுதிய உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டத்துக்கு எதிரான வழக்கு: தமிழக அரசு பதிலளிக்க உத்தரவுஅரசு மருத்துவா்கள் இன்று முதல் உண்ணாவிரதம்அதிகரிக்கும் ‘மெட்ராஸ் - ஐ’ பாதிப்பு - மருத்துவா்கள் எச்சரிக்கை4 மாவட்டங்களில் 30,000 சிறுமிகளுக்கு ஹெச்பிவி தடுப்பூசிபிரிட்டன் கல்வி விசா: ஆப்கானிஸ்தான் உள்பட 4 நாடுகளுக்கு தடைநேபாளத்தில் இன்று பொதுத்தோ்தல் - இளைஞா் புரட்சிக்குப் பிந்தைய முதல் வாக்குப்பதிவுரஷியாவிடம் இருந்து இந்தியா மீண்டும் அதிக கச்சா எண்ணெய் வாங்க வாய்ப்புஇயற்கை எரிவாயு உற்பத்தியை நிறுத்தியது கத்தாா்: இந்திய விநியோகம் பாதிக்க வாய்ப்புமேற்காசிய போா்ப் பதற்றம்: இந்தியா்களுக்கு உதவ வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் கட்டுப்பாட்டு அறை அமைப்புமாநிலங்களவை உறுப்பினராகிறாா் நிதீஷ் குமாா்? இன்று வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய வாய்ப்புடி20 உலகக் கோப்பை : தென்னாப்பிரிக்காவை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியது நியூசிலாந்து!
/
கோயம்புத்தூர்

கோனியம்மன் கோயில் தேரோட்டம் கோலாகலம்

கோனியம்மன் கோயில் தேரோட்டத்தில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தா்கள் வடம்பிடித்து அம்மனை வழிபட்டனா்.

News image
தேரோட்டத்தில் பக்தா்களுக்கு குடிநீா் வழங்கிய இஸ்லாமியா்கள். ~கோவை ராஜவீதியில் நடைபெற்ற கோனியம்மன் தேரோட்டத்தில் வடம்பிடித்த ஆயிரக்கணக்கான பக்தா்கள். ~சிறப்பு அலங்காரத்தில் தேரில் அருள்பாலித்த கோனியம்மன்.
Updated On :4 மார்ச் 2026, 10:21 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கோனியம்மன் கோயில் தேரோட்டத்தில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தா்கள் வடம்பிடித்து அம்மனை வழிபட்டனா்.

கோவையின் காவல் தெய்வம் எனப் போற்றப்படும் கோனியம்மன் கோயில் தோ்த் திருவிழா கொடியேற்றம் பூச்சாட்டுதலுடன் கடந்த மாதம் 17-ஆம் தேதி தொடங்கியது. அதைத்தொடா்ந்து 24-ஆம் தேதி கொடியேற்றுதல், கம்பம் நடுதல் உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. விழாவையொட்டி தினமும் புலி வாகனம், கிளி வாகனம், சிம்ம வாகனம், அன்ன வாகனம், காமதேனு வாகனம், வெள்ளை யானை வாகனத்தில் அம்மன் திருவீதி உலா வந்து பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தாா். ஒவ்வொரு நாளும் கம்பத்துக்கு புனிதநீா் ஊற்றி பக்தா்கள் வழிபட்டனா். தோ்த் திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வான அம்மன் திருக்கல்யாண வைபவம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

விழாவின் பிரதான நிகழ்வான தோ்த் திருவிழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது. முன்னதாக கோனியம்மன் சிறப்பு அலங்காரத்தில் பல்லக்கில் எழுந்தருளி ராஜவீதியில் உள்ள தோ்நிலைத் திடலுக்கு வந்தடைந்தாா். பின்னா் வேத மந்திரங்கள் முழங்க அலங்கரிக்கப்பட்ட தேரில் அம்மன் எழுந்தருளியதும் பிற்பகல் 2.05 மணிக்கு தேரோட்டம் தொடங்கியது. ராஜவீதி தோ்நிலைத் திடலில் இருந்து புறப்பட்டு ராஜவீதி, ஒப்பணக்கார வீதி, பெரியகடை வீதி, மீண்டும் தோ்நிலைத் திடலைச் சென்றடைந்தது.

விழாவில் கோவை மற்றும் புகா் பகுதிகளைச் சோ்ந்த ஆயிரக்கணக்கானோா் கலந்துகொண்டு ‘ஓம் சக்தி பராசக்தி’ கோஷம் முழங்க தேரை வடம் பிடித்து இழுத்தனா். சாலையின் இருபுறங்களிலும் திரண்டிருந்த பக்தா்கள், தேரின் மீது உப்பு வீசி வழிபட்டனா்.

கோடை வெயில் சுட்டெரித்த நிலையில் அக்னிச்சட்டி ஏந்தியபடி ஊா்வலம் சென்ற பக்தா்கள், தேரை வடம் பிடித்தவா்களுக்கு ஒப்பணக்கார வீதி அதாா் ஜமாத் பள்ளிவாசல் நிா்வாகிகள் மற்றும் இஸ்லாமியா்கள் குடிநீா் வழங்கினா். தேரோட்டத்தையொட்டி 500-க்கும் மேற்பட்ட போலீஸாா் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டனா்.

Story image

டிரெண்டிங்

திருச்செந்தூா் கோயில் மாசித் திருவிழா நிறைவு

திருச்செந்தூா் கோயில் மாசித் திருவிழா நிறைவு

திருப்போரூா் கந்தசாமி கோயிலில் தோ்த் திருவிழா

திருப்போரூா் கந்தசாமி கோயிலில் தோ்த் திருவிழா

ஒசூரில் சந்திரசூடேஸ்வரா் கோயில் தோ்த் திருவிழா: கொடியேற்றத்துடன் தொடக்கம்

ஒசூரில் சந்திரசூடேஸ்வரா் கோயில் தோ்த் திருவிழா: கொடியேற்றத்துடன் தொடக்கம்

திருச்செந்தூா் மாசித் திருவிழா 4 ஆம் நாள்: சுவாமி, அம்மன் வீதி உலா

திருச்செந்தூா் மாசித் திருவிழா 4 ஆம் நாள்: சுவாமி, அம்மன் வீதி உலா

வீடியோக்கள்

BJP Annamalai interview | விஜய் 234 வேட்பாளர்களை நிறுத்த முடியுமா? | TVK Vijay | DMK | ADMK
வீடியோக்கள்

BJP Annamalai interview | விஜய் 234 வேட்பாளர்களை நிறுத்த முடியுமா? | TVK Vijay | DMK | ADMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

16 மணி நேரங்கள் முன்பு
Vijay full speech | "தமிழ்நாடே திவாலாகப் போகிறது!" - தஞ்சையில் விஜய் பேச்சு! | TVK
வீடியோக்கள்

Vijay full speech | "தமிழ்நாடே திவாலாகப் போகிறது!" - தஞ்சையில் விஜய் பேச்சு! | TVK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive
வீடியோக்கள்

திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP
வீடியோக்கள்

"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு