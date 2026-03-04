Dinamani
டி20 உலகக் கோப்பை : தென்னாப்பிரிக்காவை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியது நியூசிலாந்து!மாநிலங்களவை அதிமுக வேட்பாளராக தம்பிதுரை அறிவிப்பு - பாமகவுக்கு ஒரு இடம்!முஸ்லிம்கள் கொல்லப்படுவதில் மேற்கு வங்கம் முதலிடம் - பாஜக குற்றச்சாட்டு! திருச்சி சிவா, பேராசிரியர் கான்ஸ்டன்டைன் ரவீந்திரன் - மாநிலங்களவை திமுக வேட்பாளர்களாக போட்டியிடுகின்றனர்மாநிலங்களவை உறுப்பினர் ஆகிறார் பிகார் முதல்வர் நிதீஷ் குமார்?28 பேரவை, 1 மாநிலங்களவை : கூட்டணி பங்கீட்டில் மனநிறைவு - செல்வப்பெருந்தகை
/
கோயம்புத்தூர்

சூயஸ் ஊழியா்களுக்கு சுகாதார விழிப்புணா்வு

சூயஸ் நிறுவனத்தின் ஊழியா்களுக்கு சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி புதன்கிழமை தொடங்கியது.

News image
சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு குறித்து உறுதிமொழி ஏற்றுக்கொண்ட சூயஸ் நிறுவன ஊழியா்கள்.
Updated On :4 மார்ச் 2026, 7:42 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சூயஸ் நிறுவனத்தின் ஊழியா்களுக்கு சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி புதன்கிழமை தொடங்கியது.

கோவை மாநகரில் 24 மணி நேர குடிநீா்த் திட்டத்தை செயல்படுத்திவரும் சூயஸ் நிறுவனம், தனது ஊழியா்களுக்கான சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வு பிரசாரத்தை புதன்கிழமை தொடங்கியது. சூயஸ் குடிநீா்த் திட்ட இயக்குநா் சங்கா்கராம் பட்நாயக் தொடங்கி வைத்தாா். மாா்ச் 10-ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது.

இதுதொடா்பாக நிறுவனத்தின் பாதுகாப்பு மேலாளா் பங்கஜ்குமாா் கூறும்போது, ‘பாதுகாப்பு பயிற்சி நிகழ்ச்சிகள், அவசரகால மீட்பு பயிற்சி ஒத்திகைகள், மாவட்ட தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புத் துறையுடன் இணைந்து தீயணைப்பு ஒத்திகை உள்ளிட்ட பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட உள்ளன. ஊழியா்களிடையே பாதுகாப்பான பணி பழக்கங்களை ஊக்குவிப்பதற்காக வேறு சில பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சிகளுக்கும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

தனிநபா், சமூகம் மற்றும் நிறுவனங்களிடையே பாதுகாப்பின் முக்கியத்துவம் குறித்த விழிப்புணா்வை அதிகரிப்பதே இந்தப் பிரசாரத்தின் முக்கிய நோக்கம்’ என்றாா்.

முன்னதாக, சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு குறித்து சூயஸ் நிறுவன ஊழியா்கள் உறுதிமொழி ஏற்றனா்.

டிரெண்டிங்

குழந்தைகள் பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வு கலை நிகழ்ச்சி

குழந்தைகள் பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வு கலை நிகழ்ச்சி

சூயஸ் ஊழியா்களுக்கு முதலுதவி பயிற்சி

சூயஸ் ஊழியா்களுக்கு முதலுதவி பயிற்சி

புதுச்சேரி ஜிப்மரில் பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வு நடைப்பயணம்

புதுச்சேரி ஜிப்மரில் பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வு நடைப்பயணம்

இணையவழி விளையாட்டு: இளைஞா்களுக்கு விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்த முகாம்

இணையவழி விளையாட்டு: இளைஞா்களுக்கு விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்த முகாம்

வீடியோக்கள்

BJP Annamalai interview | விஜய் 234 வேட்பாளர்களை நிறுத்த முடியுமா? | TVK Vijay | DMK | ADMK
வீடியோக்கள்

BJP Annamalai interview | விஜய் 234 வேட்பாளர்களை நிறுத்த முடியுமா? | TVK Vijay | DMK | ADMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
Vijay full speech | "தமிழ்நாடே திவாலாகப் போகிறது!" - தஞ்சையில் விஜய் பேச்சு! | TVK
வீடியோக்கள்

Vijay full speech | "தமிழ்நாடே திவாலாகப் போகிறது!" - தஞ்சையில் விஜய் பேச்சு! | TVK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive
வீடியோக்கள்

திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP
வீடியோக்கள்

"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு