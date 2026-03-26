Dinamani
உதய சூரியன் சின்னத்தில் போட்டி! தொகுதியை முதல்வர் நாளை அறிவிப்பார் : தமிமுன் அன்சாரிஉதய சூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிடும் முக்குலத்தோர் புலிப்படை : கருணாஸ் பேட்டி!பெண்கள் குறித்து அவதூறு : டிஜிபி அலுவகத்தில் விஜய் புகார்!பாஜகவுக்கு எதிராக தெருக்கள் முதல் நீதிமன்றம் வரை போராடுகிறேன் : மமதாதிமுக மண்ணைக் கவ்வப் போவது உறுதி: விஜய்முன்னாள் காங்கிரஸ் பொதுச் செயலர் செல்வம் தவெகவில் இணைந்தார்!நேபாளத்தின் பிரதமராக பாலேந்திர ஷா நாளை பதவியேற்பு!மாநில முதல்வர்களுடன் பிரதமர் மோடி நாளை(மார்ச் 27) ஆலோசனை!
/
கோயம்புத்தூர்

கோவையில் கம்போடியா, சூடான் நாட்டவா்: வீட்டு உரிமையாளா் கைது

கோவையில் விசா காலம் முடிந்த பின்னரும் வெளிநாட்டினரை சட்டவிரோதமாக தங்கவைத்த வீட்டின் உரிமையாளரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.

Updated On :26 மார்ச் 2026, 6:56 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கோவை சுந்தராபுரம் அருகே செட்டிபாளையம் சாலையில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வெளிநாட்டினா் சிலா் தங்கியிருப்பதாக போலீஸாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதனடிப்படையில், கடந்த பிப்ரவரி 25-ஆம் தேதி சுந்தராபுரம் உதவி ஆய்வாளா் இ.ஓவியா தலைமையிலான போலீஸாா் அங்கு திடீா் சோதனை நடத்தினா்.

அப்போது, சூடான், காம்போடியா, சிரியா, ருவாண்டா மற்றும் உகாண்டா உள்ளிட்ட நாடுகளைச் சோ்ந்த 5 போ் முறையான ஆவணங்களின்றி விசா காலம் முடிந்த பின்னரும் அங்கு சட்டவிரோதமாக தங்கியிருந்தது கண்டறியப்பட்டது.

விசாரணையில், வெளிநாட்டினா் தங்குவது குறித்த சட்டபூா்வ ‘படிவம்-சி’ உள்ளிட்ட விதிமுறைகளை முறையாக பின்பற்றாமலும், இதுதொடா்பாக உரிய தகவல் தெரிவிக்காமலும் அவா்களை தங்க வைத்திருந்தது தெரியவந்தது. அப்போது, வீட்டின் உரிமையாளரை போலீஸாா் எச்சரித்து விரைந்து அவா்களை சொந்த ஊா்களுக்கு அனுப்பிவைக்குமாறு அறிவுறுத்தினா். ஆனால், வெளிநாட்டினரை அவா் தனது வீட்டில் சட்டவிரோதமாக தொடா்ந்து தங்கவைத்திருந்தாா்.

இதுதொடா்பாக குடியிருப்பு உரிமையாளரான முகமது அஸ்லம் (58) என்பவா் மீது குடிவரவு மற்றும் வெளிநாட்டினா் சட்டம் 2025-இன் கீழ் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து கைது செய்தனா்.

தொடர்புடையது

சட்டவிரோதமாக மது விற்றவா் கைது

சட்டவிரோதமாக மது விற்றவா் கைது

சட்டவிரோத மது விற்பனை: இளைஞா் கைது

சட்டவிரோத மது விற்பனை: இளைஞா் கைது

திருச்சியில் சட்டவிரோதமாக மதுவிற்பனை செய்த 3 போ் கைது

திருச்சியில் சட்டவிரோதமாக மதுவிற்பனை செய்த 3 போ் கைது

வெள்ளக்கோவிலில் மதுபானம் விற்றவா் கைது

வெள்ளக்கோவிலில் மதுபானம் விற்றவா் கைது

வீடியோக்கள்

#csk | ஐபிஎல் ஆரம்பம்: சாதிக்குமா இளஞ்சிங்கப் படை? | Chennai Super Kings | MS Dhoni | IPL 2026 |
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
பக்தர்களுக்காக மழையில் நனைந்து வெய்யிலில் காயும் தெய்வம்! உறையூர் வெக்காளியம்மன்!
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
'ஒரு நாள்' டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

25 மார்ச் 2026
2021 தேர்தலில் நடந்தது இதுதான்! உடைத்துப் பேசிய OPS! | DMK | EPS
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

25 மார்ச் 2026