Dinamani
இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் வேட்பாளர்கள் அறிவிப்புசிதம்பரம் தொகுதியில் தமிமுன் அன்சாரி போட்டி!தேமுதிக வேட்பாளர் பட்டியல்: விருத்தாசலம் பிரேமலதா, விருதுநகரில் விஜய பிரபாகர் போட்டி! திமுக கூட்டணிக் கட்சிகள் போட்டியிடும் தொகுதிகள்! முழு விவரம்!!164 தொகுதிகளில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர் பட்டியல் - முழு விவரம்சென்னையில் 6 திமுக எம்எல்ஏ-களுக்கு வாய்ப்பு மறுப்பு! கொளத்தூர் தொகுதியில் முதல்வர் ஸ்டாலின் மீண்டும் போட்டி சேப்பாக்கம் தொகுதியில் துணை முதல்வர் உதயநிதி மீண்டும் போட்டி கோவை தெற்கு தொகுதியில் செந்தில் பாலாஜி போட்டி போடி தொகுதியில் திமுக சார்பில் ஓபிஎஸ் போட்டி
/
கோயம்புத்தூர்

கோவையில் யாா் போட்டியிட்டாலும் அதிமுகதான் வெல்லும்: எஸ்.பி.வேலுமணி

கோவை அதிமுகவின் கோட்டை, இங்கு யாா் போட்டியிட்டாலும் அதிமுகதான் வெற்றி பெறும் என்று எஸ்.பி.வேலுமணி எம்எல்ஏ கூறினாா்.

News image

எஸ்.பி. வேலுமணி

Updated On :28 மார்ச் 2026, 8:44 pm

Syndication

கோவை அதிமுகவின் கோட்டை, இங்கு யாா் போட்டியிட்டாலும் அதிமுகதான் வெற்றி பெறும் என்று எஸ்.பி.வேலுமணி எம்எல்ஏ கூறினாா்.

வேட்பாளா்கள் அறிவிப்புக்குப் பின் கோவைக்கு சனிக்கிழமை வந்த எஸ்.பி.வேலுமணிக்கு விமான நிலையத்தில், அதிமுக வேட்பாளா்கள், தொண்டா்கள் சாா்பில் வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து, அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: கோவை மாவட்டத்துக்கு அதிமுக ஆட்சியில் 50 ஆண்டுகளில் இல்லாத வளா்ச்சியைக் கொடுத்துள்ளோம். அதிமுகவின் கோட்டையாக கோவை உள்ளது. அதிமுக மீண்டும் வெற்றி பெற்றால் கோவைக்கு மிகப்பெரிய வளா்ச்சி கிடைக்கும்.

கடந்த 5 ஆண்டு திமுக ஆட்சியில் கோவைக்கு எந்தத் திட்டமும் நிறைவேற்றப்படவில்லை. மேலும் சொத்து வரி, குடிநீா் வரி, மின்சாரக் கட்டணம் போன்றவை உயா்த்தப்பட்டிருப்பதால் திமுக மீது மக்கள் அதிருப்தியில் உள்ளனா். கோவையில் யாா் போட்டியிட்டாலும் அதிமுகதான் வெல்லும். 210 தொகுதிகளுக்கும்மேல் வெற்றி பெற்று எடப்பாடி கே.பழனிசாமி தலைமையில் அதிமுக ஆட்சி அமையும் என்றாா்.

தொடர்புடையது

கோவையைக் குறிவைக்கும் திமுக: களமிறக்கப்பட்ட செந்தில்பாலாஜி!

கோவையைக் குறிவைக்கும் திமுக: களமிறக்கப்பட்ட செந்தில்பாலாஜி!

கேரளத்தில் தோ்தல் பிரசாரம்: பிரதமர் மோடி இன்று கோவை வருகை!

கோவையில் உக்கடம் ஆா்.எஸ்.புரம் காவல் சரகங்கள் சாா்பில் கூட்டு ஒத்திகை

கோவையில் சிலிண்டர் லாரியைச் சிறைப்பிடித்த மக்கள்!

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

அதிமுக, பாஜகவால் இறக்கிவிடப்பட்டவர் விஜய்: ஜவாஹிருல்லா பேட்டி

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

27 மார்ச் 2026