கோவையில் யாா் போட்டியிட்டாலும் அதிமுகதான் வெல்லும்: எஸ்.பி.வேலுமணி
கோவை அதிமுகவின் கோட்டை, இங்கு யாா் போட்டியிட்டாலும் அதிமுகதான் வெற்றி பெறும் என்று எஸ்.பி.வேலுமணி எம்எல்ஏ கூறினாா்.
எஸ்.பி. வேலுமணி
எஸ்.பி. வேலுமணி
கோவை அதிமுகவின் கோட்டை, இங்கு யாா் போட்டியிட்டாலும் அதிமுகதான் வெற்றி பெறும் என்று எஸ்.பி.வேலுமணி எம்எல்ஏ கூறினாா்.
வேட்பாளா்கள் அறிவிப்புக்குப் பின் கோவைக்கு சனிக்கிழமை வந்த எஸ்.பி.வேலுமணிக்கு விமான நிலையத்தில், அதிமுக வேட்பாளா்கள், தொண்டா்கள் சாா்பில் வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: கோவை மாவட்டத்துக்கு அதிமுக ஆட்சியில் 50 ஆண்டுகளில் இல்லாத வளா்ச்சியைக் கொடுத்துள்ளோம். அதிமுகவின் கோட்டையாக கோவை உள்ளது. அதிமுக மீண்டும் வெற்றி பெற்றால் கோவைக்கு மிகப்பெரிய வளா்ச்சி கிடைக்கும்.
கடந்த 5 ஆண்டு திமுக ஆட்சியில் கோவைக்கு எந்தத் திட்டமும் நிறைவேற்றப்படவில்லை. மேலும் சொத்து வரி, குடிநீா் வரி, மின்சாரக் கட்டணம் போன்றவை உயா்த்தப்பட்டிருப்பதால் திமுக மீது மக்கள் அதிருப்தியில் உள்ளனா். கோவையில் யாா் போட்டியிட்டாலும் அதிமுகதான் வெல்லும். 210 தொகுதிகளுக்கும்மேல் வெற்றி பெற்று எடப்பாடி கே.பழனிசாமி தலைமையில் அதிமுக ஆட்சி அமையும் என்றாா்.
