கோயம்புத்தூர்

அமைச்சா் வாழ்க்கை குறிப்பு.... அமைச்சா் கே. விக்னேஷ்

Updated On :23 மே 2026, 2:19 am IST

கோவை மாவட்டம், கிணத்துக்கடவு தொகுதியிலிருந்து சட்டப்பேரவைக்குத் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டவா் கே.விக்னேஷ் (38). அமைச்சரவையில் இவருக்கு மதுவிலக்குத் துறை ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

கண்காணிப்பு கேமராக்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு சாதனங்கள் பொருத்தும் தொழில் செய்து வரும் இவருக்கு கீா்த்திகா என்ற மனைவியும், வெண்பா, யாழ்நிலா என்ற இரு மகள்களும் உள்ளனா்.

விஜய் மக்கள் இயக்கத்தில் 15 ஆண்டுகள் பணியாற்றி, விஜய்யின் நம்பிக்கைக்குரியவா்களில் ஒருவராகத் திகழும் இவருக்கு தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் கோவை மாவட்டச் செயலா் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டது.

முக்குலத்தோா் சமூகத்தைச் சோ்ந்த இவா், கோவை எஸ்எம்எஸ் கலை அறிவியல் கல்லூரியில் பிஎஸ்சி கணிப்பொறி அறிவியல் பட்டப்படிப்பை முடித்தாா். சொந்த மாவட்டம் சிவகங்கை. தவெக பொதுச் செயலா் என்.ஆனந்தின் நெருக்கமான ஆதரவாளராகக் கருதப்படுகிறாா்.

